Путин и Си пообещали Трампу...

Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его личным договоренностям с лидерами КНР и РФ эти страны не продают оружие Ирану, а Соединенные Штаты – в свою очередь, не продают оружие «Украине, а только странам НАТО».

«Президент Си во время нашей недавней встречи в Пекине сказал мне, что он ни при каких обстоятельствах не будет предоставлять и не будет продавать оружие Исламской Республике Иран — и это заявление касалось также китайских компаний. Учитывая наши отношения, я верю ему на слово…» — написал он в социальной сети Х.

Трамп отметил, что страны НАТО сами решают, как распределяется проданное США оружие, и он об этом «не имеет представления».

«Точно так же президент (РФ Владимир) Путин, несмотря на ужасную войну, продолжающуюся в Украине (наши отношения остаются такими же, как и с президентом Зеленским), сказал мне, что не будет продавать оружие Ирану. Он понимает, что я продаю оружие не Украине, а странам НАТО. Они платят полную цену, и как именно это оружие распределяется, я понятия не имею», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что, таким образом, КНР и РФ не продают оружие Ирану, иначе «это было бы для них очень плохо».

«Итак, две крупные страны, о которых люди часто упоминают в контексте Ирана, на мой взгляд, не участвуют в этом. Если бы они это делали, это было бы для них очень плохо – это, безусловно, не соответствовало бы их интересам», — резюмировал Трамп.