Иран «приготовил прямые билеты в ад»

Вооруженные силы Ирана будут убивать по одному американскому военнослужащему за каждого погибшего при ударах США иранца. С такой угрозой выступил глава центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи.

«Правило, эффективность которого мы уже доказали врагу на практике, с этого момента считаем окончательным и официальным уравнением поля боя: за каждого убитого гордого гражданина Исламской Республики Иран один американский военнослужащий будет отправлен к праотцам. Мы приготовили для вас бесплатные и прямые билеты в ад», — заявил Абдоллахи.