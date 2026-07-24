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Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте

Иран «приготовил прямые билеты в ад»

20:43 1424

Вооруженные силы Ирана будут убивать по одному американскому военнослужащему за каждого погибшего при ударах США иранца. С такой угрозой выступил глава центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» генерал-майор Али Абдоллахи.

«Правило, эффективность которого мы уже доказали врагу на практике, с этого момента считаем окончательным и официальным уравнением поля боя: за каждого убитого гордого гражданина Исламской Республики Иран один американский военнослужащий будет отправлен к праотцам. Мы приготовили для вас бесплатные и прямые билеты в ад», — заявил Абдоллахи.

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