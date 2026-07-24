«Лучше, чем воевать 10-20 лет»: Зеленский готов подписать мир с Россией

По словам Зеленского, президент США Дональд Трамп понимает, что именно Россия не заинтересована в завершении войны, а Украина стремится к миру, приводит его заявления РБК-Украина.

Прекращение огня стало бы лучшим сценарием, если оно позволит сохранить жизни украинцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской ультраправой блогеру и стороннице президента США Лоре Лумер, опубликованном в соцсети X.

Президент Украины считает, что главной целью Киева остается сохранение человеческих жизней, поэтому возможное прекращение огня является более предпочтительным сценарием, чем многолетняя война ради военной победы.

По словам Зеленского, в Украине никто не отказался от стремления победить, но цена такой победы не может измеряться бесконечными человеческими потерями: «Если завтра мы сможем добиться прекращения огня, это будет лучше, чем воевать 10–20 лет ради победы и терять наших людей».

Зеленский добавил, что именно поэтому прекращение огня является лучшей альтернативой продолжению боевых действий, если оно действительно позволит остановить войну.

В ходе интервью президент Украины заявил о готовности подписать мирное соглашение с РФ в Овальном кабинете или в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Лумер спросила Зеленского, готов ли он подписать мирное соглашение с РФ в Овальном кабинете.

«Да, я готов. Я всегда говорил президенту Дональду Трампу, что готов приехать в США, в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго. Все зависит от президента Трампа», — ответил он, в то же время добавив, что, если речь идет о мирном соглашении, то вопрос заключается не в том, где его подписать, а в том, когда оно будет подписано.

Зеленский также заявил, что за последнее время президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к Украине. По его мнению, американский лидер осознал, что именно Россия не заинтересована в прекращении войны, тогда как Украина стремится к миру: «Президент (США) понял, кто на самом деле не хочет останавливать войну. Он понял, что мы действительно хотим мира. Раньше звучали голоса, что Украина не хочет останавливать войну».

«Я думаю, президент Трамп начал мне доверять. И это было важно... Я шаг за шагом пытался объяснить ситуацию. Думаю, он очень хорошо меня понял», — заявил Зеленский. По словам главы государства, он не может назвать конкретный момент, когда позиция американского президента начала меняться, однако уверен, что этому способствовал личный диалог. Зеленский отметил, что Киев всегда выступал за справедливый мир, однако одновременно защищает свое государство и своих граждан.

Президент Украины также заявил, что сейчас и у Украины, и у России есть беспилотники с дальностью полета более 3 тыс. километров: «В этом году наши дроны достигнут 4 тысяч километров, а в следующем — от 5 до 10 тысяч километров».

Зеленский сообщил, что Украина стремится заключить с США масштабное соглашение в сфере беспилотников. Он отметил, что Киев уже передает американской стороне уникальный боевой опыт применения морских, воздушных и дальнобойных дронов. Зеленский добавил, что стороны планируют наладить совместное производство беспилотников и построить завод в США. По его словам, документ о соответствующем соглашении уже почти готов.