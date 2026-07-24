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Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте
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Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте

Бахрейн и Кувейт впервые нанесли удары по Ирану

утверждает The Wall Street Journal
21:34 747

Кувейт и Бахрейн в июле тайно нанесли удары по территории Ирана, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По ее информации, Бахрейн и Кувейт направили в июле свои истребители для уничтожения ряда военных целей, включая места хранения ракет и беспилотников, что стало их первым прямым ответным ударом по Ирану. Объединенные Арабские Эмираты обеспечивали разведывательную и оборонительную авиационную поддержку, утверждает газета.

Иран многократно наносил удары по Бахрейну и Кувейту, на территории которых расположены американские военные базы.

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