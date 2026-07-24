Бахрейн и Кувейт впервые нанесли удары по Ирану

Кувейт и Бахрейн в июле тайно нанесли удары по территории Ирана, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По ее информации, Бахрейн и Кувейт направили в июле свои истребители для уничтожения ряда военных целей, включая места хранения ракет и беспилотников, что стало их первым прямым ответным ударом по Ирану. Объединенные Арабские Эмираты обеспечивали разведывательную и оборонительную авиационную поддержку, утверждает газета.

Иран многократно наносил удары по Бахрейну и Кувейту, на территории которых расположены американские военные базы.