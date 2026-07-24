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Неуплата налогов в особо крупных размерах: задержан директор принадлежащего Царукяну завода

21:50 162

Директор принадлежащего арестованному главе оппозиционной партии «Процветающая Армения» миллиардеру Гагику Царукяну коньячно-винно-водочного комбината «Арарат» задержан.

«Директор Ереванского коньячно-винно-водочного комбината «Арарат» Арман Давтян задержан по обвинению в неуплате налогов в особо крупных размерах», — заявили в пресс-службе Следственного комитета Армении агентству «Арменпресс».

7 июля суд в Ереване принял решение о двухмесячном аресте Царукяна. Следственный комитет подозревает группу лиц под его руководством в совершении в 2022-2024 годах крупномасштабных мошенничеств и отмывании денег в особо крупных размерах — хищении более $22 млн у граждан Ирана, с которыми основали ряд компаний по импорту в Армению транспортных средств, техники, топлива.

16 июля Генпрокуратура Армении сообщила, что принадлежащий Царукяну завод «Араратцемент» передан в управление государства решением Антикоррупционного суда.

В мэрии Еревана заявили, что принадлежащий Царукяну спортивно-оздоровительный комплекс «Мульти Велнесс» передан городу. Принадлежащий Царукяну торговый комплекс «Ариндж Молл» опломбирован сотрудниками Комитета госдоходов.

Генпрокуратура также требует конфисковать у Царукяна 75 объектов недвижимости, рыночную стоимость десяти объектов, 42 транспортных средства, участие в 38 юридических лицах.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам, что завод «Араратцемент» будет национализирован. 

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