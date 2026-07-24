Трамп благодарит премьера Болгарии

Президент США Дональд Трамп поблагодарил премьер-министра Болгарии Румена Радева после того, как парламент этой страны одобрил разрешение американским военным использовать авиабазу «Безмер» для поддержки американских операций на Ближнем Востоке.

Ранее парламент Болгарии согласился временно разместить военные самолеты США в стране. ВВС США смогут разместить на авиабазе «Безмер» восемь самолетов-заправщиков KC-135 и до 250 военных. Соглашение предполагает, что они пробудут там с 24 июля по 1 октября. США будут использовать их для дозаправки техники, используемой в операции против Ирана.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи ранее заявлял о недопустимости такого сотрудничества и предупреждал, что Тегеран будет считать это «соучастием в агрессии».