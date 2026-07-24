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Трамп благодарит премьера Болгарии

22:00 121

Президент США Дональд Трамп поблагодарил премьер-министра Болгарии Румена Радева после того, как парламент этой страны одобрил разрешение американским военным использовать авиабазу «Безмер» для поддержки американских операций на Ближнем Востоке.

«Спасибо, премьер-министр Радев!» — написал Трамп в своих социальных сетях.

Ранее парламент Болгарии согласился временно разместить военные самолеты США в стране. ВВС США смогут разместить на авиабазе «Безмер» восемь самолетов-заправщиков KC-135 и до 250 военных. Соглашение предполагает, что они пробудут там с 24 июля по 1 октября. США будут использовать их для дозаправки техники, используемой в операции против Ирана.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи ранее заявлял о недопустимости такого сотрудничества и предупреждал, что Тегеран будет считать это «соучастием в агрессии».

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