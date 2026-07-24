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Министр обороны соболезнует Пакистану

24 июля 2026, 22:10 730

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования командующему Сухопутными войсками — начальнику Сил обороны Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан фельдмаршалу Асиму Муниру.

В соболезновании, опубликованном на сайте Минобороны, говорится: «Глубоко опечален вестью о том, что в результате нападения с использованием заминированного автомобиля на пост сил безопасности в районе Танк провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана погибли 14 человек, в том числе 12 военнослужащих, 24 человека получили ранения. Да упокоит Всевышний души погибших, мы разделяем скорбь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям».

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