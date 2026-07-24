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Выдавшего ордер на арест Путина и Нетаньяху прокурора уволили

обвинение в домогательствах
24 июля 2026, 22:33 844

Страны-участницы Международного уголовного суда (МУС) проголосовали за отстранение Карима Хана от должности главного прокурора, сообщает Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.

По словам собеседников агентства, за отстранение Хана проголосовали 82 из 125 стран. Список проголосовавших «за» не приводится. Причиной для отстранения прокурора МУС стали обвинения в домогательствах. Хан обвинения отрицает.

В 2023 году МУС по запросу Хана выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению «в незаконной депортации детей» из оккупированных районов Украины в Россию. В ноябре 2024 года Хан также добился выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта, которых он обвинил «в военных преступлениях» в секторе Газа.

В октябре 2024 года стало известно об обвинениях в домогательствах, выдвинутых против Хана. В мае 2025-го Хан ушел в отпуск, а в июне 2026-го его полномочия на посту главного прокурора были приостановлены решением бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута МУС до завершения расследования в связи с обвинениями в домогательствах.

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