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Зеленский предупреждает украинцев: Россия готовит массированный удар

24 июля 2026, 22:46 1092

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером 24 июля предупредил, что Россия готовит массированный удар по Украине в ближайшие 48 часов.

«Мы знаем от разведки и наших партнеров, что россияне подготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. Этот удар может произойти уже сегодня: по предварительной информации, он ожидается в течение 48 часов… Мы очень рассчитываем на понимание со стороны партнеров. ПВО — это первый приоритет, в котором именно партнеры могут нам помочь. Все договоренности должны выполняться — выполняться оперативно. МИД Украины, все наши дипломаты должны действовать быстрее, а потребности Украины должны звучать громче в мире, потому что это реальные потребности защиты жизни», — сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что, по информации разведки, в России готовят к осени новую волну мобилизации: «В настоящее время россияне теряют на фронте больше своих военных, чем набирают, а Путин еще собирается усиливать атаки и расширять эту войну. Ему нужны еще россияне для участия в штурмах. Мы должны превентивно защищаться от этого — на всех уровнях: на фронте, в наших дальнобойных санкциях, а также в ударах средней дальности, в нашей дипломатии и, конечно, в общении со всеми, кто способен поддерживать жизнь, кто способен приблизить мир».

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