Еврокомиссия оштрафовала Google на миллиард. Трамп грозит «высокой ценой»

Он упомянул также назначенные штрафы в $15 млрд для Apple, в $3 млрд — для Meta и в $2,5 млрд — для Amazon. «США — не копилка для Европы, и мы никогда этого не допустим. Европейский союз заплатит очень высокую цену за это незаконное и в высшей степени неэтичное поведение, о чем я неоднократно предупреждал», — добавил Трамп.

«Нам только что сообщили, что Google, по-настоящему передовая и удивительная компания, была оштрафована еще на $1 млрд без объяснения причин», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Накануне сообщалось, что Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала Google на €890 млн ($1 млрд) за несоблюдение ею закона о цифровых рынках (DMA): в результатах поиска пользователей та отдает предпочтение собственным сервисам. ЕК решила, что Google предоставляет своим же сервисам, включая магазины, отели, транспорт и информационные ресурсы, преимущества по сравнению с сервисами третьих сторон в поиске Google Search.

Другое нарушение, по версии Брюсселя, в том, что Google не позволяет разработчикам приложений бесплатно информировать клиентов «об альтернативных, зачастую более дешевых предложениях и направлять их к этим предложениям для покупок, например, на веб-сайтах или в альтернативных магазинах приложений».

В заявлении ЕК утверждается, что «Google запрещает разработчикам приложений общаться и продвигать предложения, а также заключать договоры с пользователями в каналах распространения по их выбору, включая сторонние магазины приложений».

Этот штраф, наложенный на Google, стал крупнейшим в рамках DMA. В прошлом году Брюссель оштрафовал компанию Meta на 200 млн евро, Apple — на 500 млн евро. В распоряжении Google есть 60 дней на выполнение требований ЕК, в противном случае ей грозит периодическая выплата штрафа в размере до 5% от ее общего мирового оборота, говорится в заявлении Еврокомиссии.

В Google раскритиковали решение Еврокомиссии, заявив, что оно приведет к ухудшению качества продукции. Чтобы соответствовать требованиям регулятора, компании пришлось бы отказаться от функций поиска в реальном времени и демонтировать системы безопасности в Google Play, пояснил Кент Уокер, курирующий международную деятельность компании, указав, что «это не честная конкуренция».