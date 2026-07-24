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Трамп провел совещание: что делать с Ираном? А в Персидском заливе неспокойно

24 июля 2026, 23:28 638

Президент США Дональд Трамп в пятницу провел встречу с советниками и высокопоставленными должностными лицами американской администрации для обсуждения дальнейших действий в отношении Ирана. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, встреча проводилась, чтобы решить, стоит ли Соединенным Штатам интенсифицировать военные действия против Ирана. Информации о том, было ли принято на совещании какое-либо решение, пока не приводится.

Ранее на этой неделе Трамп в интервью порталу Axios заявил, что в настоящее время изучает возможность возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана и проведения массированной атаки на исламскую республику.

Между тем иранская государственная телекомпания IRIB сообщила, что американские военные выпустили две ракеты по танкеру с сжиженным газом (LPG), заходившему в Персидский залив со стороны Оманского залива, «из‑за ошибки разведданных».

США считали, что судно перевозило иранский газ, утверждают в телекомпании. В результате удара погибли двое членов экипажа, танкер остановлен. Другие подробности — флаг судна, его маршрут и официальная позиция США — в сообщении не приводятся.

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