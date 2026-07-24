Трамп провел совещание: что делать с Ираном? А в Персидском заливе неспокойно

Президент США Дональд Трамп в пятницу провел встречу с советниками и высокопоставленными должностными лицами американской администрации для обсуждения дальнейших действий в отношении Ирана. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, встреча проводилась, чтобы решить, стоит ли Соединенным Штатам интенсифицировать военные действия против Ирана. Информации о том, было ли принято на совещании какое-либо решение, пока не приводится.