Объявлены результаты Государственной программы по обучению за рубежом

В рамках «Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022–2028 годы» определены результаты приема на программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры на 2026/2027 учебный год.

Согласно сообщению Министерства науки и образования, по итогам конкурса кандидаты, соответствующие критериям, предусмотренным правилами отбора, были приняты в Государственную программу и получили статус ее участников. Так, в рамках Государственной программы на 2026/2027 учебный год право на обучение получили в общей сложности 500 человек: 125 — по программам бакалавриата, 353 — магистратуры и 22 — докторантуры.

Из 500 человек, отобранных в качестве участников Государственной программы, 155 будут обучаться в вузах, входящих в десятку самых престижных университетов мира. В их числе такие ведущие мировые университеты, как Стэнфордский университет, Массачусетский технологический институт, Национальный университет Сингапура, Оксфордский университет, Калифорнийский университет в Беркли, Швейцарская высшая техническая школа Цюриха, Гарвардский и Йельский университеты.

С полным списком стипендиатов можно ознакомиться по ссылке: https://edu.gov.az/uploads/news/news/Final.pdf