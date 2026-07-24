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Крупнейший нефтепорт России остановился

24 июля 2026, 23:57 366

Крупнейший российский нефтяной терминал на Черном море «Шесхарис» в Новороссийске с утра 21 июля приостановил погрузку нефти на танкеры в связи с участившимися атаками украинских беспилотников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные о судоходстве, спутниковые снимки и информацию сервисов отслеживания судов.

По данным агентства, приостановка работы едва ли связана с плохими погодными условиями, поскольку штормовое предупреждение в районе терминала было объявлено спустя два дня после завершения последней загрузки. С начала года через «Шесхарис» ежедневно отгружалось в среднем около 650 тыс. баррелей нефти. После остановки порта оказалась парализована пятая часть российского нефтяного экспорта, который составляет 3,6 млн баррелей в сутки в среднем в этом году.

Приостановка работы терминала произошла после усиления украинских ударов по судам в Черном и Азовском морях.

Накануне российские власти предупредили все суда, находящиеся в исключительной экономической зоне России в Черном море, что этот район небезопасен из-за потенциальной угрозы со стороны украинских воздушных и морских беспилотников. В результате под угрозой оказался также зерновой экспорт: через Новороссийск вывозится около трети всего проданного за рубеж российского зерна.

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