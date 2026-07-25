Сотрудник польской оборонной компании погиб от удара России

Издание пишет, что в МИД Польши подтвердили факт гибели сотрудника польской компании, а также сообщили, что раненые получают консульскую помощь. Погибший, по сведениям Defence24, не был гражданином Польши.

Среди десяти погибших при российском ракетном ударе по полигону в Киевской области был сотрудник польской военно-промышленной компании, сообщает польское издание Defence24.

Defence24 повторяет информацию о том, что ракетный удар был нанесен по выставке беспилотников, которую проводила ассоциация украинских производителей беспилотных система «Армада». Об этом заявило и российское Минбороны.

По данным украинских военных, удар по Бучанскому району Киевской области был нанесен тремя баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-400. Противовоздушной обороне удалось перехватить одну ракету, две ракеты попали в цель, следовало из сообщения Воздушных сил ВСУ.

В результате удара, по заявлениям украинской стороны, погибли 10 человек, еще около 100 человек получили ранения.