Налет беспилотников на Белгород: пожар и раненые

Исполняющий обязанности губернатора Белгородской области РФ Александр Шуваев подтвердил в соцсетях многочисленные сообщения о массированном налете украинских беспилотников на Белгород.

«На улицах есть повреждения и возгорания, которые ликвидируют пожарные расчеты. Продолжают работать спецподразделения», — пишет Шуваев.

По словам врио губернатора, в результате налета «есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы». Об их числе Шуваев не сообщил.

Белгородские телеграм-каналы сообщают об ударах беспилотников по складу, электроподстанциям, а также взрывах в разных других местах.