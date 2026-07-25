Налет беспилотников на Белгород: пожар и раненые

Исполняющий обязанности губернатора Белгородской области РФ Александр Шуваев подтвердил в соцсетях многочисленные сообщения о массированном налете украинских беспилотников на Белгород.
«На улицах есть повреждения и возгорания, которые ликвидируют пожарные расчеты. Продолжают работать спецподразделения», — пишет Шуваев.
По словам врио губернатора, в результате налета «есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы». Об их числе Шуваев не сообщил.
Белгородские телеграм-каналы сообщают об ударах беспилотников по складу, электроподстанциям, а также взрывах в разных других местах.
July 24, 2026
July 24, 2026
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Украинские военные запустили новую волну беспилотников. Российские мониторинговые каналы сообщают о дальнобойных дронах над разными областями, расположенными между Украиной и Москвой, а также Тамбовской, Рязанской и Волгоградской областями и аннексированным Крымом.
Росавиация в начале одиннадцатого часа вечера закрыла московский аэропорт Домодедово, спустя полчаса объявила о снятии ограничений. Вскоре мониторинговые каналы снова сообщили об угрозе налета беспилотников в районе Домодедова.
В приграничном Белгороде, сообщают местные телеграм-каналы, а также канал «Пепел Белгород», беспилотники попали по складу в районе торгового центра «Спутник», разгорелся пожар; еще один беспилотник взорвался рядом с торговым центром «Пять звезд» в другом районе Белгорода, там осколочные ранения получил один человек.