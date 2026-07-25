«Деликатный вопрос»: контакты Анкары и Москвы по С-400

Анкара и Москва поддерживают контакты относительно зенитных ракетных систем С-400, приобретенных Турцией у РФ, сообщил российский посол в Анкаре Сергей Вершинин телеканалу Habertürk.

«Это очень деликатный вопрос, область военно-технического сотрудничества. Российская сторона всегда с пониманием относится к запросам наших партнеров, в том числе Турции. …У нас есть контакты по этому вопросу, они продолжаются. Все эти вопросы обсуждаются на экспертном уровне в соответствии с контрактами, подписанными между Россией и Турцией», — сказал российский посол.

Газета Hürriyet ранее утверждала, что, по имеющимся у нее данным, С-400 перепроданы Турцией одной из стран Персидского залива. В числе наиболее вероятных покупателей назывались ОАЭ и Катар. В свою очередь газета Türkiye писала со ссылкой на главу Минобороны Яшара Гюлера, что Анкара продолжает переговоры с третьими странами по вопросу реэкспорта С-400.