Из заявлений Трампа: С Ираном ведем «серьезные переговоры». Путину и Си «доверяю»

«Нет», — ответил Трамп, комментируя в беседе с журналистами в Белом доме ситуацию вокруг Ирана. Президент предупредил при этом, что ВС США готовы, если более мощные удары все же понадобятся.

В то же время Трамп заявил о продолжении контактов между Соединенными Штатами и Ираном, допустив, что новой эскалации конфликта между ними может не последовать: «Мы с ними разговариваем, может быть, никакого переломного момента не будет. А может, и будет».

«В настоящее время мы ведем с ними серьезные переговоры», — сказал американский лидер, добавив: «Мы в полной боевой готовности, мы готовы действовать».

Трамп снова сказал журналистам, что верит заявлениям председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина о том, что Москва и Пекин не поставляют вооружения Тегерану: «Скажу вам, что президент Си заявил: они не будут принимать участие. И президент Путин сказал то же самое... Я им доверяю».

Трампа попросили пояснить, почему в таком случае глава Пентагона Пит Хегсет на днях предположил, что Россия и Китай тем или иным образом содействуют Ирану. «Я не уверен, что они содействуют. У них (России и КНР) давние отношения (с Ираном). Могут быть какие-то вещи, которые они (Москва и Пекин) делают (для Тегерана). Но по крайней мере до сих пор ничего крупного не было», — сказал Трамп.

Президент США выразил мнение, что руководство России и Китая не хочет, чтобы он был «разочарован».