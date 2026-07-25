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Саудовская Аравия громит объекты хуситов

новость дополнена
01:32 615

Портовый город Ходейда на западе Йемена, захваченный сепаратистами-хуситами, подвергся серии воздушных атак со стороны Саудовской Аравии, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в службах безопасности хуситов.

В то же время Anadolu передает, что в небе над городом наблюдалась активность беспилотников. Источники агентства сообщили, что бомбардировки вызвали панику среди местных жителей. Официальной информации о целях ударов, а также о жертвах пока не поступало.

Телеканал «Аль-Арабия» сообщил о взрывах на складах оружия в Ходейде, агентство Reuters со ссылкой на очевидцев передало о нескольких ударах по порту на Красном море.

При этом хуситы утверждают, что их средства ПВО якобы вынудили саудовскую боевую авиацию покинуть воздушное пространство страны, сообщило подконтрольное боевикам агентство SABA.

Также сообщается, что введен режим максимальной готовности на всей территории Саудовской Аравии в преддверии возможной ответной реакции со стороны Йемена.

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