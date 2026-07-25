Санкции против иранского миллиардера

Соединенные Штаты ввели санкции против четырех физических и девяти юридических лиц из сети по обходу ограничений иранского финансиста, миллиардера Бабака Занджани, сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство финансов США.

В санкционный список попали структуры, связанные с биржами цифровых активов Занджани, а также их руководители и топ-менеджеры.

После смягчения смертного приговора в 2024 году Занджани вновь стал публично поддерживать связанные с иранским режимом экономические проекты. По данным Минфина США, он создал сеть крупных инфраструктурных и транспортных предприятий, а также компаний в сфере цифровых активов.

Новые ограничения стали продолжением январского пакета санкций против сети Занджани. Администрация президента Дональда Трампа пытается заставить Иран вернуться к переговорам с помощью экономического и военного давления, в частности морской блокады.

В четверг Госдепартамент США также объявил вознаграждение в размере до 15 млн долларов за информацию о деятельности причастной к производству ракет иранской компании Beh Joule Pars и двух ее руководителей.

Ранее в этом месяце Вашингтон ввел санкции против иранских финансистов, цифровых кошельков и судов «теневого флота» после срыва соглашения о прекращении огня между США и Ираном.