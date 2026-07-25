USD 1.7000
EUR 1.9345
RUB 2.1711
Подписаться на уведомления
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте
Новость дня
Иран бьет по военным объектам США: поражены три базы в Кувейте

Санкции против иранского миллиардера

02:20 118

Соединенные Штаты ввели санкции против четырех физических и девяти юридических лиц из сети по обходу ограничений иранского финансиста, миллиардера Бабака Занджани, сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство финансов США.

В санкционный список попали структуры, связанные с биржами цифровых активов Занджани, а также их руководители и топ-менеджеры.

После смягчения смертного приговора в 2024 году Занджани вновь стал публично поддерживать связанные с иранским режимом экономические проекты. По данным Минфина США, он создал сеть крупных инфраструктурных и транспортных предприятий, а также компаний в сфере цифровых активов.

Новые ограничения стали продолжением январского пакета санкций против сети Занджани. Администрация президента Дональда Трампа пытается заставить Иран вернуться к переговорам с помощью экономического и военного давления, в частности морской блокады.

В четверг Госдепартамент США также объявил вознаграждение в размере до 15 млн долларов за информацию о деятельности причастной к производству ракет иранской компании Beh Joule Pars и двух ее руководителей.

Ранее в этом месяце Вашингтон ввел санкции против иранских финансистов, цифровых кошельков и судов «теневого флота» после срыва соглашения о прекращении огня между США и Ираном.

Саудовская Аравия громит объекты хуситов
Саудовская Аравия громит объекты хуситов новость дополнена
01:32 617
Из заявлений Трампа: С Ираном ведем «серьезные переговоры». Путину и Си «доверяю»
Из заявлений Трампа: С Ираном ведем «серьезные переговоры». Путину и Си «доверяю»
01:14 475
Трамп провел совещание: что делать с Ираном? А в Персидском заливе неспокойно
Трамп провел совещание: что делать с Ираном? А в Персидском заливе неспокойно
24 июля 2026, 23:28 1180
Зеленский предупреждает украинцев: Россия готовит массированный удар
Зеленский предупреждает украинцев: Россия готовит массированный удар
24 июля 2026, 22:46 1618
«Лучше, чем воевать 10-20 лет»: Зеленский готов подписать мир с Россией
«Лучше, чем воевать 10-20 лет»: Зеленский готов подписать мир с Россией
24 июля 2026, 21:09 4338
Германия освобождается от России. И устремляется на Кавказ
Германия освобождается от России. И устремляется на Кавказ Хайнеманн-Грюдер и Рар комментируют для haqqin.az; все еще актуально
24 июля 2026, 13:59 3056
Бахрейн и Кувейт впервые нанесли удары по Ирану
Бахрейн и Кувейт впервые нанесли удары по Ирану утверждает The Wall Street Journal
24 июля 2026, 21:34 3003
Иран «приготовил прямые билеты в ад»
Иран «приготовил прямые билеты в ад»
24 июля 2026, 20:43 3182
Путин и Си пообещали Трампу...
Путин и Си пообещали Трампу...
24 июля 2026, 20:28 3139
Четыре истребителя НАТО против одного дрона
Четыре истребителя НАТО против одного дрона обновлено 20:10
24 июля 2026, 20:10 3993
Киев бомбит, Астана теряет, Вашингтон недоволен. А Баку бросает спасательный круг
Киев бомбит, Астана теряет, Вашингтон недоволен. А Баку бросает спасательный круг наша аналитика
24 июля 2026, 17:51 4330

ЭТО ВАЖНО

Саудовская Аравия громит объекты хуситов
Саудовская Аравия громит объекты хуситов новость дополнена
01:32 617
Из заявлений Трампа: С Ираном ведем «серьезные переговоры». Путину и Си «доверяю»
Из заявлений Трампа: С Ираном ведем «серьезные переговоры». Путину и Си «доверяю»
01:14 475
Трамп провел совещание: что делать с Ираном? А в Персидском заливе неспокойно
Трамп провел совещание: что делать с Ираном? А в Персидском заливе неспокойно
24 июля 2026, 23:28 1180
Зеленский предупреждает украинцев: Россия готовит массированный удар
Зеленский предупреждает украинцев: Россия готовит массированный удар
24 июля 2026, 22:46 1618
«Лучше, чем воевать 10-20 лет»: Зеленский готов подписать мир с Россией
«Лучше, чем воевать 10-20 лет»: Зеленский готов подписать мир с Россией
24 июля 2026, 21:09 4338
Германия освобождается от России. И устремляется на Кавказ
Германия освобождается от России. И устремляется на Кавказ Хайнеманн-Грюдер и Рар комментируют для haqqin.az; все еще актуально
24 июля 2026, 13:59 3056
Бахрейн и Кувейт впервые нанесли удары по Ирану
Бахрейн и Кувейт впервые нанесли удары по Ирану утверждает The Wall Street Journal
24 июля 2026, 21:34 3003
Иран «приготовил прямые билеты в ад»
Иран «приготовил прямые билеты в ад»
24 июля 2026, 20:43 3182
Путин и Си пообещали Трампу...
Путин и Си пообещали Трампу...
24 июля 2026, 20:28 3139
Четыре истребителя НАТО против одного дрона
Четыре истребителя НАТО против одного дрона обновлено 20:10
24 июля 2026, 20:10 3993
Киев бомбит, Астана теряет, Вашингтон недоволен. А Баку бросает спасательный круг
Киев бомбит, Астана теряет, Вашингтон недоволен. А Баку бросает спасательный круг наша аналитика
24 июля 2026, 17:51 4330
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться