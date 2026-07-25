«Война на истощение — это стратегическая ошибка. Иран в 100 раз больше Израиля»

На фоне продолжающейся эскалации конфликта между Тегераном и Вашингтоном Израиль рассматривает возможность проведения новой военной операции против Ирана. В интервью газете «Едиот Ахранот» представители Министерства обороны еврейского государства на условиях анонимности заявили, что окончание чемпионата мира по футболу в США устранило «последние барьеры», препятствующие обострению конфликта, и что они видят возможность «завершить дело» по уничтожению иранской ядерной программы. По данным израильских СМИ, на военные аэропорты прибывают американские самолеты. Правительство Болгарии одобрило размещение американских самолетов-заправщиков на авиабазе «Безмер». О вероятности третьей войны Израиля и США против Ирана haqqin.az побеседовал с вице-спикером парламента Израиля, известным журналистом и политическим деятелем Евгением Совой.

— Израильские СМИ пишут, что в регионе Персидского залива идет «заправка войны». Может ли Израиль остаться в стороне от очередного полномасштабного конфликта Вашингтона и Тегерана? — У нас за минувший год были две войны с Ираном. Первая война, которую мы начали в июне 2025-го, но не закончили. Вторую войну начали совместно с США в последний день февраля 2026-го и тоже не закончили. Начало третьей войны с Ираном — это вопрос времени. По факту после двух войн теократическая власть в Иране сохранилась, пусть и не в том виде, в котором она была до войны. Но режим сохранился с точки зрения идеологии, возможностей, которые Тегеран, может быстро восстановить, если будет заключен договор с Западом, с Ирана снимут санкции, разморозят активы более чем в 140 млрд долларов. Несомненно, у Ирана есть все возможности восстановить военный потенциал, который был до июня 2025 года. На это потребуется от шести до десяти месяцев. Обратите внимание на количество баллистических ракет, которые Иран производил до ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, речь идет об октябре-сентябре 2024 года. Тогда в ИРИ производили до восьмидесяти ракет ежемесячно. Каждая такая ракета стоила 3-4 млн долларов. То есть Иран тратил около 250 млн долларов каждый месяц только на баллистические ракеты. После ликвидации Насраллы, по нашим оценкам, производство таких ракет выросло почти в три раза. То есть Иран существенно увеличил производство баллистических ракет, которые способны лететь на расстоянии 2 500—3000 и более километров с зарядом в более тонны взрывчатки. Сейчас, по нашим данным, у Ирана остались несколько тысяч ракет. И режим в случае достижения соглашения с Западом готов восстановить ракетный арсенал. Самое главное для властей в Иране — получить доступ к замороженным активам. В результате сделки, на которую рассчитывает Дональд Трамп, Иран получит неограниченные возможности для продажи нефти.

— Скоро 50 лет, как США ввели санкции против Ирана. Иран на довольно выгодных условиях вышел из 40-дневной войны. В меморандуме о взаимопонимании по поводу 60-дневного прекращения огня говорилось, что американский Минфин немедленно отменит санкции в отношении иранской сырой нефти, нефтепродуктов… — Иран ежедневно добывает нефть приблизительно на 400 млн долларов. При экспорте такого объема нефти Иран получит 12-15 млрд долларов в месяц, или около 150—160 млрд долларов в год. Теперь представьте, что, кроме этих 160 млрд, Иран получит доступ к замороженным в банках Ближнего Востока и Европы активам, а это, по разным оценкам, от 110 до 140 млрд долларов. Итого мы получаем сумму примерно в 300 млрд долларов. Все это может получить Корпус стражей исламской революции, если пойдет на некую сделку с США и Западом. Только от продажи нефти власти в Тегеране могут выделить деньги на производство нескольких тысяч баллистических ракет в течение 6-9 месяцев. Такими темпами к началу 2027-го или к середине 2028 года Иран не просто восстановит свой ракетный потенциал, а превзойдет количество ракет, что были до первых двух войн в июне 2025-го и феврале 2026-го. Я еще не говорю про ядерную программу. Это отдельная тема, которая требует пристального контроля МАГАТЭ. Позиция нашей партии «Наш дом — Израиль» и ее лидера Авигдора Либермана такова: пока в Тегеране режим аятолл, который декларирует планы стереть Израиль с лица земли, нас ждут бесконечные войны. Через неделю, месяцы, полгода, не имеет значения, будут войны. Психологический барьер преодолен еще в июне 2025 года. В Иране прекрасно понимают, что сегодня у Израиля есть возможности наносить самостоятельно удары. У нас есть обширный банк целей в Иране. Поэтому сегодня иранцы наносят удары по арабским соседям: Кувейту, Бахрейну, Иордании, немного по Оману, но не по Израилю. Иран не хочет сейчас втягивать Израиль в войну и считает, что посредством таких обстрелов может вести диалог с США. Иранцы возлагают большие надежды на закрытие Ормузского пролива. Уже 10 дней, как возобновились взаимные обстрелы, а власти в Тегеране не бьют по Израилю, понимая, что моментально получат ответ от израильской армии.

— А может ли Израиль остаться в стороне, если США начнут полномасштабную войну против ИРИ? — Считаю, что Израиль не должен сидеть в стороне и наблюдать за тем, что происходит в Иране. Наша позиция заключается в том, что мы должны сделать все для того, чтобы иранский режим не только ослаб, но и пал. Для этого существует довольно большое количество возможностей на уровне спецслужб. В истории XX века есть достаточно примеров, когда совместные действия ряда стран приводили к падению режимов. Даже такая страна, как Советский Союз, в конечном итоге распалась после того, как не выдержала конкуренции в том числе с Америкой по поводу ракетных программ, «звездных войн» и так далее. Властям в Иране нет дела до того, есть ли в домах иранцев электричество, вода, есть ли у граждан работа, что происходит с инфляцией, которая достигла 300% в год. Они направляют деньги не на медицину, образование, обеспечение, занятость, социальные выплаты и т.д., а на вооружение и поддержку прокси-сил. Не должно быть никаких сомнений в том, что иранские власти не выполнят ни одно соглашение с Западом. Это мы видели после заключения соглашения по ядерной программе 2015 года, которую в 2017-м отменил Трамп. Власти Ирана постоянно пытаются вводить в заблуждение МАГАТЭ. Были сообщения, что центрифуги переведены в подземные сооружения, которые, опять же, по словам иранцев, недоступны даже для бункерных бомб. Хотя это спорный момент, но, в любом случае, ракетная и ядерная программа должна быть включены в переговоры США — Иран. Думаю, что в конце концов США предпримут жесткие меры, вплоть до возобновления военных действий в полном объеме для того, чтобы сместить иранский режим, который просто не хочет соглашения с США. По итогам двух войн мы видим совершенно иную риторику в адрес Израиля. Войны, которые Израиль вел на Ближнем Востоке, заканчивались теми или иными соглашениями. К примеру, после Шестидневной войны, которая временно была остановлена, потом была война Судного дня. Но через шесть лет после войны Судного дня Египет и Израиль подписали мирный договор. Да, Израиль отдал Египту Синайский полуостров, но был мирный договор. У нас уже 48 лет действует мирный договор с Египтом. Если бы сегодня по итогам двух военных операций в Иране появилось руководство, которое сказало бы: «Мы хотим изменить наше поведение, мы хотим, постепенно нормализовать отношения с Израилем, мы перестаем угрожать уничтожением еврейского государства», то в Израиле появились бы немало голосов, которые поверили бы таким настроениям Тегерана. Но мы слышим ту же риторику, что была до июня 2025 года: «Смерть Израилю! Смерть Америке!» Поэтому я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы верить нынешнему иранскому руководству. — В Тегеране считают, что закрытие Ормузского пролива — это петля на шее всех врагов Ирана… — С Ормузским проливом сложилась парадоксальная ситуация. Он был открыт полностью до войны. В первые дни 40-дневной войны о закрытии Ормуза никто не говорил. В самом начале боевых действий, в марте 2026 года, американцы уничтожили практически весь иранский военный флот. Остались маленькие сторожевые катера, на которых экипаж с провизией находился месяцами в море и даже не заходил в порт. Их держали в Ормузе, чтобы при необходимости использовать как катера-самоубийцы. В первую неделю войны было ощущение, что Ирану нечем перекрыть пролив. И Трамп публично говорил, что весь иранский ВМФ уничтожен и у аятолл не остались возможности в проливе. Потом выяснилось, что КСИР поставил артиллерию в прибрежной зоне около города Бендер-Аббас и способен наносить удары ракетами с берега. Таким образом, Иран стал контролировать пролив и пытается сказать американцам: «Давайте, заберите силой южную часть Ирана, чтобы открыть Ормуз». В каком-то смысле, начиная военную операцию, США просчитались с закрытием Ормузского пролива. Но в войнах главное — не конкретная битва, а с каким результатом закончится война. А война в Персидском заливе продолжается.

— Похоже, у США и Израиля разные задачи в отношении Ирана. Для Америки главное — восстановление судоходства в Ормузе, а для Израиля — устранение иранского режима… — Во-первых, у Израиля есть немало возможностей самостоятельно решать определенные вопросы, в том числе по поводу Тегерана. Первая война в июне 2025 года доказала, что у нас достаточно развитая агентурная сеть и возможности действовать на территории Ирана. Интересы Трампа начинаются и заканчиваются на любой бензоколонке в США. Потому что у двух третей из 360-миллионного населения Штатов есть автомобили. И когда во время войны в Персидском заливе цены на нефть во всем мире пошли резко вверх, это ударило по карману американского налогоплательщика. И многие американцы задались вопросом: а с чего это вдруг Трамп начал войну с Ираном и в результате в США подорожал бензин? Трампа начали обвинять в том, что цены выросли из-за того, что он решает какие-то вопросы ради союзника — Израиля. Трамп с первых дней войны понял, что не следует затягивать операцию с Ираном, так как это может привести к поражению не только на промежуточных выборах, которые пройдут в США в ноябре, но и потеряет доверие действующего Конгресса. То есть потеряет доверие избирателей. Мы не умаляем заслуг Трампа, так как считаем, что он действительно самый близкий из всех последних президентов США союзник Израиля. Во время последней войны с ИРИ Израиль и США уничтожили более 40 тысяч целей в Иране. Такого беспрецедентного сотрудничества между нашими странами не было. После прекращения огня Израиль не был частью американо-иранских переговоров в Пакистане. Израиль в какой-то момент перестал быть на повестке дня американской политики. К сожалению, израильское правительство не учло, что недостаточно иметь хорошие отношения только с президентом Трампом, а нужно ладить со всей американской политической элитой. Даже в Конгрессе члены Республиканской партии начали задумываться: а стоит ли нам продолжать поддерживать Израиль, при том, что интересы Израиля не совпадают с интересами США? Как сказал в свое время Генри Киссинджер, у которого спросили по поводу израильской внешней политики: «В Израиле нет внешней политики, а есть только внутренняя политика». Если вы хотите понять проблемы Израиля во внешней политике, загляните во внутреннюю политику и поймете, кто находится в коалиции или какие вопросы решает тот или иной министр либо действующий премьер-министр Израиля. Многие вопросы, которые касаются внутренней политики, так или иначе отразились на внешней политике. До последней операции в Иране на политической арене Израиля был полный консенсус по поводу Ирана. Действия Биньямина Нетаньяху безоговорочно поддерживала оппозиция. Но когда стало очевидно, что дело не завершилось смещением режима, а израильтян стали постепенно приучать к войне на истощение с Ираном, то первое, что мы сказали, — это стратегическая ошибка. Мы не можем по определению выиграть войну на истощение с государством, которое по численности населения в 10 раз, а по территории в 100 раз больше Израиля. Иран — страна с огромными ресурсами, которая всегда будет производить больше, чем Израиль. Последняя война стала только фактором сдерживания, потому что все-таки Иран сейчас не атакует Израиль. Как только власти Ирана получат возможность продавать нефть и доступ к своим замороженным банковским активам, то однозначно станут производить ракеты, финансировать и вооружать свои прокси, разрабатывать ядерное оружие. И я надеюсь, что сегодня это понимают в Иерусалиме.