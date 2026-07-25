Заработали грузинское метро и поезда

В настоящее время работа тбилисского метрополитена и грузинской железной дороги полностью восстановлена, перевозки пассажиров осуществляются в обычном режиме.

В Грузии возобновили работу метрополитен Тбилиси и железная дорога. После масштабного отключения электроэнергии, произошедшего утром, оба ведомства функционируют в штатном режиме, говорится в сообщении, опубликованном грузинскими СМИ.

Масштабный сбой электроснабжения вновь затронул все крупные города, в том числе и Тбилиси. Там приостановило работу метро. По всей стране остановились поезда. Жители также сообщают о перебоях с водоснабжением.

Подача электроэнергии в Грузии будет восстановлена в ближайшее время, сообщает Государственная электросистема страны.

В настоящее время ведутся восстановительные работы, параллельно устанавливается точная причина аварийного отключения.

В ночь на 24 июля в Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света остались Тбилиси и большинство регионов страны. Согласно одной из версий, причиной могла стать крупная авария на одной из электростанций. Тогда для полного восстановления подачи электричества потребовалось несколько часов.