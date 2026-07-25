Мощные удары Украины по России

В соцсетях также публикуют кадры взрывов в Ростове после ночной атаки.

Пять человек ранены в результате украинской атаки на Ростов-на-Дону и область, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Двое госпитализированы и находятся в больнице.

В ночь на 25 июля ВСУ нанесли массированный удар по Белгороду. Повреждены ТЭЦ «Луч» и электроподстанция «Южная», на обоих объектах начался пожар. Об этом пишет телеграм-канал «Пепел Белгород». Кроме того, сообщается об атаках на склады агрохолдинга «Агро-Белогорье», микрорайон Новый Белгород и другие районы города и области. По данным врио губернатора Александра Шуваева, в результате атаки есть пострадавшие, их число он не назвал. По его словам, на улицах города есть «повреждения и возгорания».

В Энгельсе Саратовской области, предположительно, горит воинская часть после атаки ВСУ, пишет ASTRA. Ночью в регионе объявляли ракетную опасность и опасность БПЛА.

Открытое горение после вчерашнего удара ликвидировали на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, заявил губернатор Александр Беглов.

В 15 аэропортах страны ночью вводили ограничения. Запрет на прием и вылет самолетов устанавливали в Тамбове, Пензе, Саратове, Нижнем Новгороде, Самаре, Чебоксарах, Ярославле, Казани, Кирове, Калуге, Оренбурге, Перми, Уфе, Екатеринбурге, Махачкале.