Офшоры, ливийский миллиардер и сексуальные скандалы прокуроров МУС…

В пятницу, 24 июля, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке государства — участники Международного уголовного суда (МУС) отстранили от должности собственного главного прокурора. 82 голоса за, 13 — против, 15 воздержавшихся при пороге в 63. Тайное голосование, бюллетени, никаких прений. Через час Карим Хан официально перестал быть прокурором МУС.

За что сняли

8 июня бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута сформулировало то, ради чего затевалась вся процедура: доказательства подтверждают, что прокурор состоял в интимной связи со своей личной помощницей, а при такой разнице в положении подобные отношения неуместны ни при каких обстоятельствах. Квалификация — «серьезный проступок».

Заявительницу публика знает только как Сару. Известно, что она из Малайзии, работала в суде в Гааге с 2017 года, а под непосредственным руководством Хана — с февраля 2023 года. По ее словам, началось все в марте 2023-го и тянулось почти год: в Гааге, в командировках, в служебных поездках. Недавно она впервые вышла к камерам. «Ни о какой добровольности речи быть не может, когда между людьми такая разница в положении», — сказала она в интервью CNN.

Как это тонуло два года

Первый раз обвинения Хану предъявили 2 мая 2024 года. Сделали это сотрудники его собственной команды. Внутренний надзорный механизм суда начал проверку и через неделю закрыл: заявительница отказалась в ней участвовать. Через 18 дней прокурор запросил ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта и на полгода стал главным ньюсмейкером мировой юстиции.

Осенью история всплыла в прессе. В ноябре открылась вторая внутренняя проверка — и закрылась так же быстро по той же причине. Женщина не верила механизму, которому предстояло проверять ее начальника.

Только после этого дело отдали следователям ООН. Расследование заняло больше года. 11 декабря на стол легли отчет на 150 страниц и 5 тысяч страниц приложений. Хан к тому моменту сидел в отпуске с мая 2025-го, прокуратурой распоряжались его заместители.

И это уже второй такой прокурор

За 24 года у Гааги было три прокурора. Скандал с сексуальным принуждением — у второго из трех.

Луис Морено Окампо, аргентинец, возглавлял прокуратуру МУС с 2003 по 2012 год.