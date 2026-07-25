В пятницу, 24 июля, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке государства — участники Международного уголовного суда (МУС) отстранили от должности собственного главного прокурора. 82 голоса за, 13 — против, 15 воздержавшихся при пороге в 63. Тайное голосование, бюллетени, никаких прений. Через час Карим Хан официально перестал быть прокурором МУС.
За что сняли
8 июня бюро Ассамблеи государств-участников Римского статута сформулировало то, ради чего затевалась вся процедура: доказательства подтверждают, что прокурор состоял в интимной связи со своей личной помощницей, а при такой разнице в положении подобные отношения неуместны ни при каких обстоятельствах. Квалификация — «серьезный проступок».
Заявительницу публика знает только как Сару. Известно, что она из Малайзии, работала в суде в Гааге с 2017 года, а под непосредственным руководством Хана — с февраля 2023 года. По ее словам, началось все в марте 2023-го и тянулось почти год: в Гааге, в командировках, в служебных поездках. Недавно она впервые вышла к камерам. «Ни о какой добровольности речи быть не может, когда между людьми такая разница в положении», — сказала она в интервью CNN.
Как это тонуло два года
Первый раз обвинения Хану предъявили 2 мая 2024 года. Сделали это сотрудники его собственной команды. Внутренний надзорный механизм суда начал проверку и через неделю закрыл: заявительница отказалась в ней участвовать. Через 18 дней прокурор запросил ордера на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта и на полгода стал главным ньюсмейкером мировой юстиции.
Осенью история всплыла в прессе. В ноябре открылась вторая внутренняя проверка — и закрылась так же быстро по той же причине. Женщина не верила механизму, которому предстояло проверять ее начальника.
Только после этого дело отдали следователям ООН. Расследование заняло больше года. 11 декабря на стол легли отчет на 150 страниц и 5 тысяч страниц приложений. Хан к тому моменту сидел в отпуске с мая 2025-го, прокуратурой распоряжались его заместители.
И это уже второй такой прокурор
За 24 года у Гааги было три прокурора. Скандал с сексуальным принуждением — у второго из трех.
Луис Морено Окампо, аргентинец, возглавлял прокуратуру МУС с 2003 по 2012 год.
28 марта 2005 года он давал интервью в отеле Lord Charles в Сомерсет-Уэсте под Кейптауном. Через два дня журналистка, бравшая это интервью, позвонила знакомому — сотруднику прокуратуры МУС Иву Сорокоби — и рассказала, чем интервью закончилось. По ее словам, прокурор забрал у нее ключи от машины и вернул их не сразу. Сорокоби включил диктофон.
Запись пролежала восемь месяцев, пока ее не услышал Кристиан Пальме, советник прокуратуры по связям с прессой. 20 октября 2006 года Пальме подал внутреннюю жалобу и назвал вещи своими именами: изнасилование, либо сексуальное насилие, либо принуждение.
Жалобу разбирала коллегия из трех судей того же самого суда. Признала «явно необоснованной». Журналистку допросили. Окампо отрицал все.
А 16 марта 2007 года из суда «вылетел» Кристиан Пальме. Формулировка увольнения — «серьезный проступок». Та же самая, которой в минувшую пятницу проводили Карима Хана. Только в 2007-м ее применили не к прокурору, а к человеку, который на прокурора пожаловался.
Пальме пошел в Административный трибунал Международной организации труда и выиграл. Суд, чей статут требует от прокурора «высоких моральных качеств», заплатил уволенному пресс-секретарю 240 тысяч евро — из взносов государств-участников. Трибунал отдельно отметил: доказательства, которые принес Пальме, вторичны, но в уголовном процессе вполне могли бы иметь силу.
Офшоры, ливийский миллиардер, 750 тысяч
Остальное вскрылось позже. В 2017 году французский Mediapart получил от своих источников архив в 40 тысяч документов: переписку, финансовые выписки, дипломатические телеграммы. Разбирали его Der Spiegel, NRC Handelsblad, Sunday Times и сеть European Investigative Collaborations.
Оказалось, что первый прокурор МУС, занимая должность, держал счета и компании в офшорах — Британские Виргинские острова, Панама, Белиз. Существования их он не отрицал: живет не в Аргентине, налогов там не платит, работает «офшорно».
После отставки его клиентом стал Хасан Татанаки, ливийский нефтяной магнат, публично поддерживавший одну из сторон гражданской войны. Контракт подписали на 3 года, продержался он три месяца, гонорар составил 750 тысяч долларов — по собственному признанию Окампо. Журналисты писали, что бывший прокурор предупреждал клиента о внимании гаагских следователей, получая информацию от бывшего коллеги по суду.
Тот самый Окампо
А теперь — к тому, что в этой истории особенно интересно читателям в Баку.
7 августа 2023 года Луис Морено Окампо выпустил заключение под названием «геноцид армян в 2023 году». Через два дня заключение опубликовали. Азербайджан он обвинил якобы в превращении Карабаха в «огромный концлагерь для 120 тысяч армян». В сентябре повез все это в Вашингтон: выступил в комиссии Тома Лантоса при комитете по иностранным делам Палаты представителей и объявил, что США рискуют стать соучастниками «геноцида». Его формулировки цитировали в сенатском комитете. Советник юридической фирмы «Темпл Гарден Чамберс» и эксперт в области международного права Родни Диксон, привлеченный Баку, разобрал текст и назвал выводы «фундаментально ошибочными».
Уничтожения за несколько недель не случилось. Армянское население Карабаха добровольно уехало в Армению — без крематориев, без мачете и без голода.
Вот такой «моральный авторитет» объяснял Азербайджану, что такое человечность. Человек с офшорами в Панаме, ливийским миллиардером в клиентах и уволенным пресс-секретарем за спиной.
Правда просачивается
Суд, который уже два десятилетия дает государствам уроки морали, сам за 24 года успел погрязнуть в скандалах вокруг двух из трех своих прокуроров. Но правда все равно пробилась наружу — через утечку 40 тысяч документов и женщину, которой два года никто не верил, пока она не решилась выйти к камерам.
Так что же все-таки творится с прокурорами Международного уголовного суда? И почему за мантией всемирной юстиции раз за разом обнаруживается совсем не то, чему Гаага учит остальных? Одно очевидно: с прокурорами МУС явно что-то не так.