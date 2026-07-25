Юмор от Трампа

Президент США Дональд Трамп в шутку объявил, что собирается вновь баллотироваться на пост главы государства в 2028 году.

«Я планирую баллотироваться на четвертый срок на пост президента США», — сказал он во время выступления на ужине с аккредитованными при Белом доме журналистами.

Президент, произнеся эти слова, надел бейсболку с надписью «Трамп 2028». Согласно традиции, президенты США на ежегодном ужине с сотрудниками СМИ стараются произносить речь с юмором.

Конституция США запрещает одному и тому же человеку занимать пост президента страны более двух сроков. Трамп, говоря о четвертом сроке, имел в виду, что, по его мнению, он выиграл выборы в 2020 году, следовательно, президентом тогда должен был быть он, а не Джо Байден.

Также Трамп в ходе выступления критиковал журналистов за необъективное освещение его работы на посту главы государства. Он пошутил, что после окончания его президентского срока журналисты разорятся, «потому что больше не о ком будет писать».

Президент придумал шутку и о министре здравоохранения Роберте Кеннеди-младшем: «Надеюсь, вам понравилась великолепная говяжья вырезка, которую вам сегодня подали. Она особенная. Хотел вам сообщить, что присутствующий здесь Бобби Кеннеди лично сбил эту корову на своей машине. Он самостоятельно разрезал корову на куски и привез их сюда. Так что мясо — свежайшее».