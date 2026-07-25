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Трамп резко сменил самолет перед вылетом в Турцию

11:09 834

Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Турцию ранее в этом месяце был вынужден внезапно сменить самолет при вылете из Анкары. Это произошло после того, как американские спецслужбы оценили угрозу, исходившую от проиранских группировок, как реальную, сообщает газета The New York Times.

По данным источников, угроза была направлена лично против американского президента и его лайнера Air Force One.

Трамп прибыл в Турцию на новом Boeing 747-8, переданном США Катаром. Как отмечает издание, этот борт еще не оснащен всеми необходимыми элементами современной оборонительной системы, которыми оборудован прежний президентский самолет.

После выявления угрозы Секретная служба США рекомендовала главе Белого дома отказаться от использования нового лайнера. В результате Трамп принял решение покинуть Турцию на привычном, более защищенном старом президентском самолете.

Ожидается, что переданный Катаром самолет осенью будет временно выведен из эксплуатации для установки полного комплекса систем безопасности.

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