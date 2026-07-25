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Румынские истребители в действии

11:29 274

F-16 ВВС Румынии сбил залетевший в румынское воздушное пространство беспилотник, заявил президент страны Никушор Дан.

«Сегодня в 08:30 утра в воздушном пространстве Румынии был сбит еще один беспилотник — в 10 километрах к западу от населенного пункта Сфынту-Георге (дельта Дуная). Беспилотник был уничтожен румынским пилотом на истребителе F-16», — сообщил президент Румынии.

24 июля, около 11:00 (12:00 по Баку), румынский F-16 сбил беспилотник, ворвавшийся в воздушное пространство страны, сообщал ранее Дан.

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