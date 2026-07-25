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Ознакомительная сессия к юбилею Министерства молодежи и спорта

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По случаю 32-й годовщины со дня образования Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики была организована ознакомительно-практическая сессия по гребному спорту.

Целью мероприятия, организованного совместно Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Общественным советом при министерстве, Национальным советом молодежных организаций Азербайджанской Республики (NAYORA) и Федерацией водных видов спорта Азербайджана, стало близкое знакомство руководителей и представителей молодежных организаций с гребным спортом, пропаганда здорового образа жизни и повышение интереса к спорту среди молодежи.

На мероприятии профессиональные инструкторы Федерации водных видов спорта Азербайджана предоставили участникам информацию о правилах безопасности, технике гребли и правильном использовании лодок. После теоретической части участники присоединились к практическому занятию на воде и получили опыт гребли.

Сессия была встречена участниками с большим интересом и оценена как успешная инициатива с точки зрения расширения сотрудничества между молодежными организациями.

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