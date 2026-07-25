Экс-министру обороны Украины предложили высокую должность в Италии

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто рассказал, что предложил Михаилу Федорову, недавно уволенному с поста главы Минобороны Украины, должность советника.

Заявление главы итальянского оборонного ведомства приводит Reuters.

Крозетто отметил, что позвонил Федорову на следующий день после его увольнения.

«Я позвонил ему (Федорову) на следующий день после его увольнения и спросил: «Когда ты хочешь приехать в Рим и работать со мной в качестве советника?» — рассказал итальянский министр.

На вопрос о реакции Федорова Крозетто ответил, что тот был «тронут» и расценил предложение как «проявление уважения и дружбы».

Глава Минобороны Италии высоко оценил Федорова как движущую силу военных инноваций, отметив, что тот «является одним из тех людей, кто полностью переписал правила игры на поле боя».

По его словам, Федоров помог Украине сначала противостоять российскому вторжению, а затем вернуть инициативу, трансформировав тактику ведения боевых действий с помощью новых технологий.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал Михаилу Федорову различные варианты работы во власти, в частности перейти на должность вице-премьера по технологическому развитию.

Впрочем, сам Федоров заявлял, что не согласится ни на одну другую должность, кроме министра обороны.