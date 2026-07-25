Горит нефтезавод и у саудитов

Продолжаются сильные пожары на крупном НПЗ в Джизане, Саудовская Аравия, после ночной атаки из Йемена.
Минувшей ночью ракетные подразделения движения «Ансар Аллах» (хуситы) ударили по крупнейшему нефтеперерабатывающему комплексу на Ближнем Востоке — нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) компании Saudi Aramco. Это саудовская компания с весомой долей американского капитала.
НПЗ располагается на юго-западе Саудовской Аравии. По последним данным, завод был атакован пятью баллистическими ракетами, в результате чего его здание было охвачено пожаром. Горят в том числе ключевые установки по переработки нефти в моторное топливо, а также хранилища ГСМ.
July 25, 2026