Бильгя, Шувялан, Мярдякан… Печальная хроника пляжного сезона

Ежегодно 25 июля по инициативе ООН отмечается Всемирный день предотвращения утоплений. Статистика пугает: каждый час в мире тонут около 30 человек, общее число жертв превышает 300 000 в год. Особую тревогу вызывает тот факт, что почти четверть погибших — дети до пяти лет, а для возрастной группы 5–14 лет утопление входит в десятку ведущих причин смерти. Тема этого года: «Вместе — за безопасность на воде». Всемирная организация здравоохранения призывает правительства и граждан к скоординированным действиям, чтобы к 2035 году снизить смертность от утоплений на 35%. Для Азербайджана, страны с протяженным каспийским побережьем, густой сетью оросительных каналов, водохранилищ и горных рек, этот день — не просто календарная дата, а напоминание о серьезных вызовах. Сводки последних недель подтверждают остроту проблемы: трагедии происходят в Хазарском районе Баку, Хачмазе, Агдаме и Барде. По данным TƏBİB, в июне 2026 года в Республиканский центр скорой помощи поступило три вызова по фактам утопления на одном из пляжей в поселке Шувялан, причем в двух случаях спасти людей не удалось. Чтобы разобраться в реальном положении дел, haqqin.az обратился к начальнику отдела по связям с общественностью Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС Азербайджана подполковнику внутренней службы Акшину Алили.

По его словам, на пляжах, находящихся под контролем спасателей МЧС, гибели людей не зафиксировано. Только в текущем пляжном сезоне сотрудники ведомства спасли 37 человек, а всего за год помощь оказана 43 гражданам. Однако официальная статистика МЧС — это лишь верхушка айсберга. «В стране много случаев, которые не попадают в наши отчеты, — поясняет Акшин Алили. — Например, недавняя трагедия в Джалилабаде, где в озере утонули отец и дочь. В таких ситуациях тела часто извлекают очевидцы, а информация фиксируется полицией или скорой помощью, минуя МЧС». Статистика и причины Эксперт подчеркивает: большинство трагедий происходит в местах, не предназначенных для купания: на диких пляжах, в реках, каналах и водохранилищах. Статистика МЧС отражает только те инциденты, в которых участвовали их сотрудники, поэтому реальные цифры смертности выше. Статистика МЧС за последние годы: 2018: 73 утонувших, 304 спасенных 2019: 56 утонувших, 262 спасенных 2020: 54 утонувших, 118 спасенных 2021: 63 утонувших, 227 спасенных 2022: 61 утонувший, 228 спасенных 2023: 65 утонувших, 210 спасенных 2024: 53 утонувших, 165 спасенных 2025: 84 утонувших, 117 спасенных 2026 (истекший период): 36 извлеченных тел Акшин Алили отмечает, что в эти данные включены все случаи, включая самоубийства. Так, из 84 человек, извлеченных из воды в 2025 году: 22 погибли в море; 2 — в водохранилищах; 15 — в результате самоубийств; 14 — из-за неосторожности; 17 — по невыясненным причинам (тела были обнаружены в воде); 1 — при попытке спасти другого человека; 13 — прочие обстоятельства. Эксперт отмечает, что в большинстве случаев жертвами утопления становятся дети и подростки, реже — молодежь до 30 лет. Подавляющее большинство погибших (около 90%) — мужчины. Основными причинами трагедий остаются купание в запрещенных местах и употребление алкоголя. Главная опасность диких пляжей заключается в непредсказуемом рельефе дна: внешне спокойный водоем может скрывать ямы и резкие перепады глубины. В море дополнительную угрозу представляют погодные условия и сильные подводные течения.

Зоны повышенного риска Особое внимание эксперт уделил пляжам поселка Бильгя (район «Дачник»), где несчастные случаи происходят ежегодно. Здесь крайне коварное дно: глубина может резко увеличиться всего через несколько шагов. Кроме того, после северных ветров здесь часто возникают отбойные течения (рипы), направленные от берега в открытое море. «Главная причина гибели в таких ситуациях — паника, — поясняет специалист. — Попав в рип, человек пытается плыть против течения, быстро теряет силы и начинает тонуть. На самом деле, чтобы спастись, нужно просто проплыть 15–20 метров параллельно берегу, выйдя из зоны потока». В числе других опасных локаций эксперт назвал зону «Мил Гая» (Северная ГРЭС) в поселке Шувялан, а также скалистые участки между поселками Мярдякан и Бузовна, расположенные вблизи общественных пляжей. Опасные течения и резкие перепады глубин представляют смертельную угрозу на прибрежных территориях Азербайджана. Специалист МЧС предупреждает об опасности всех участков, прилегающих к портам и стратегическим объектам, а также о том, что даже профессиональные пловцы подвергаются риску утопления из-за воздействия температуры воды и употребленной пищи, что вызывает судороги. «Особенно интенсивные подводные течения наблюдаются в поселках Мярдякан, Шувялан, Бильгя и Бузовна, где при ветреной погоде они усиливаются. Также изобилует скалами зона «Сары Гая» в поселке Новханы. Далее расположена крайне опасная территория — «Маяк» в Гарадагском районе, где глубина у берега значительная, а течение — сильное. Каменистый рельеф этих мест, внушающий страх даже при стороннем взгляде, таит в себе двойную опасность: помимо риска поскользнуться о камни и получить травму головы, здесь часто возникают опасные водовороты. Резкие перепады глубины могут привести к внезапному падению человека в подводные ямы, что особенно опасно для тех, кто не умеет плавать. Особенно интенсивное подводное течение в акватории поселков Мярдякан, Шувялан, Бильгя и Бузовна. Недавно недалеко от поселка Мярдякан утонул мужчина. Мы его тело обнаружили примерно через 5 часов в двух с половиной километрах от места происшествия. Эта местность настолько скалистая, что даже страшно зайти там в воду. Любой здравомыслящий человек, глядя на эти скалы, понимает опасность: даже если не случится ничего серьезного, можно просто поскользнуться и удариться головой о камни. Человек может внезапно провалиться в подводную яму, и те, кто не умеет плавать, в таких ситуациях легко могут утонуть. Опасны все участки, прилегающие к портам и стратегическим объектам на морском побережье», — рассказывает специалист МЧС.

Многие люди ошибочно считают, что, если они умеют плавать, то не утонут, говорит Алили: «Это не так. К нам поступают сведения о том, что даже профессиональные пловцы сталкиваются с риском утопления. Ведь дело не только в умении держаться на воде. На организм влияет температура воды, из-за которой могут возникнуть судороги мышц. Даже пища, которую человек съел перед купанием, может сыграть свою роль». Особую опасность представляют водоемы, не предназначенные для купания. В оросительных каналах бетонные плиты могут стать причиной серьезных травм, а стремительный поток до 20–30 метров в секунду — привести к утоплению. Искусственные озера и пруды часто представляют опасность из-за илистого дна, способного затянуть человека, а также из-за скрытых под водой предметов: веток, арматуры, камней. Купание в таких водоемах может закончиться ударом головой о дно и тяжелой травмой. «Безопасность на воде – прежде всего. Купайтесь только на оборудованных пляжах, где ситуацию контролируют спасатели, а морское дно тщательно исследовано. Там, где установлены буйки, очерчивающие безопасную зону на глубине 1,75 метра, риск трагедии сводится к минимуму. Соблюдая границы отведенного пространства, вы гарантируете себе спокойный отдых, ведь, случись что, именно спасатели, эти ангелы-хранители водных просторов, первыми придут на помощь. Секунды решают все, когда речь заходит о спасении жизни. Казалось бы, очевидная истина, но, к сожалению, не все понимают ее значения. Часто люди бросаются на помощь, не обладая элементарными навыками спасения на воде. Инстинктивное стремление спасти может обернуться новой бедой: в отчаянии тонущий, сам того не желая, способен утянуть за собой неопытного спасателя», — предостерегает представитель МЧС. Особую опасность представляют горные реки. Их холодные воды способны вызвать внезапные парализующие судороги. Помимо этого, у горных рек непредсказуемая глубина. Спокойное течение может внезапно смениться бурным водоворотом. Более того, если беда случится в таком месте, очень сложно вести поисково-спасательные работы. Столь опасные водоемы следует избегать, предупреждает эксперт. Алили призвал отдыхающих на берегу моря быть ответственными, думая не только о себе, но и о своих близких: «Сегодня наша молодежь зачастую выбирает необорудованные пляжи, без должного контроля МЧС. В итоге родители оплакивают своих детей, а поиски длятся днями. Прямо сейчас мы наблюдаем аналогичную трагедию: уже более 15 дней ведутся поиски утонувшего, к сожалению, безрезультатно. Поэтому каждый должен проявлять предельную осторожность».

Эксперт подчеркнул важность учета погодных условий: при скорости ветра более 10 метров в секунду или волнении моря от 3 баллов купание категорически запрещено. Также недопустимо заходить в воду в нетрезвом состоянии и оставлять детей на пляжах без присмотра. Алили настоятельно рекомендует воздержаться от купания в море с наступлением темноты. Группы людей, устраивающие кемпинги у моря и пытающиеся купаться ночью, часто становятся жертвами трагедий. Ночное купание опасно, а в случае инцидента нулевая видимость значительно затрудняет поисково-спасательные работы. Соблюдение этих простых правил, по убеждению эксперта, позволит избежать любых опасностей. Главный редактор аналитической службы «Туран» Мехман Алиев, обладающий многолетним опытом руководителя спасательной группы на пляжах поселков Бузовна и Загульба и лично спасший 14 человек от гибели, в беседе с haqqin.az поделился секретами спасения тонущего человека. По его мнению, ключевым навыком спасателя является не столько физическая подготовка или выносливость, сколько молниеносная реакция. «В считанные секунды нужно распознать человека, попавшего в беду, — объясняет он. — По жестам, по уходящим под воду движениям, по кивкам головы нужно оценить ситуацию и реагировать мгновенно». Алиев привел в пример случай, когда 14-летняя девочка тонула недалеко от берега: «Люди на пляже даже не успели понять, что произошло. Я стремительно бросился в воду, подплыл и вытащил ее на берег. Она уже захлебывалась, была в полусознательном состоянии. Со стороны никто и заподозрить не мог, что девочка тонет. В подобных ситуациях нет времени для раздумий — симулирует человек или действительно тонет. Необходимо как можно быстрее оказаться рядом и уже там выяснять, что происходит». Спасение утопающего требует не просто навыков плавания, а специальных знаний и хладнокровия. Человек, охваченный паникой и страхом, представляет серьезную опасность для спасателя: его судорожные движения и попытки ухватиться за все, что попадется под руку, могут привести к тому, что он утянет под воду и своего спасителя. «Для спасения необходимо подплывать к тонущему исключительно сзади, чтобы он не смог вас схватить, — объясняет эксперт. — Еще на подходе я всегда кричал, что делаю все возможное, чтобы успокоить человека. Попытка спасения спереди практически гарантирует, что вас утянут на дно вместе с тонущим. В критических ситуациях приходилось даже нырять вместе с ним, чтобы заставить его отпустить, а затем выводить на поверхность».