Бильгя, Шувялан, Мярдякан… Печальная хроника пляжного сезона

Ежегодно 25 июля по инициативе ООН отмечается Всемирный день предотвращения утоплений. Статистика пугает: каждый час в мире тонут около 30 человек, общее число жертв превышает 300 000 в год. Особую тревогу вызывает тот факт, что почти четверть погибших — дети до пяти лет, а для возрастной группы 5–14 лет утопление входит в десятку ведущих причин смерти. Тема этого года: «Вместе — за безопасность на воде». Всемирная организация здравоохранения призывает правительства и граждан к скоординированным действиям, чтобы к 2035 году снизить смертность от утоплений на 35%.
Для Азербайджана, страны с протяженным каспийским побережьем, густой сетью оросительных каналов, водохранилищ и горных рек, этот день — не просто календарная дата, а напоминание о серьезных вызовах.
Сводки последних недель подтверждают остроту проблемы: трагедии происходят в Хазарском районе Баку, Хачмазе, Агдаме и Барде. По данным TƏBİB, в июне 2026 года в Республиканский центр скорой помощи поступило три вызова по фактам утопления на одном из пляжей в поселке Шувялан, причем в двух случаях спасти людей не удалось.
Чтобы разобраться в реальном положении дел, haqqin.az обратился к начальнику отдела по связям с общественностью Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС Азербайджана подполковнику внутренней службы Акшину Алили.
По его словам, на пляжах, находящихся под контролем спасателей МЧС, гибели людей не зафиксировано. Только в текущем пляжном сезоне сотрудники ведомства спасли 37 человек, а всего за год помощь оказана 43 гражданам.
Однако официальная статистика МЧС — это лишь верхушка айсберга.
«В стране много случаев, которые не попадают в наши отчеты, — поясняет Акшин Алили. — Например, недавняя трагедия в Джалилабаде, где в озере утонули отец и дочь. В таких ситуациях тела часто извлекают очевидцы, а информация фиксируется полицией или скорой помощью, минуя МЧС».
Статистика и причины
Эксперт подчеркивает: большинство трагедий происходит в местах, не предназначенных для купания: на диких пляжах, в реках, каналах и водохранилищах. Статистика МЧС отражает только те инциденты, в которых участвовали их сотрудники, поэтому реальные цифры смертности выше.
Статистика МЧС за последние годы:
2018: 73 утонувших, 304 спасенных
2019: 56 утонувших, 262 спасенных
2020: 54 утонувших, 118 спасенных
2021: 63 утонувших, 227 спасенных
2022: 61 утонувший, 228 спасенных
2023: 65 утонувших, 210 спасенных
2024: 53 утонувших, 165 спасенных
2025: 84 утонувших, 117 спасенных
2026 (истекший период): 36 извлеченных тел
Акшин Алили отмечает, что в эти данные включены все случаи, включая самоубийства. Так, из 84 человек, извлеченных из воды в 2025 году:
22 погибли в море; 2 — в водохранилищах; 15 — в результате самоубийств; 14 — из-за неосторожности; 17 — по невыясненным причинам (тела были обнаружены в воде); 1 — при попытке спасти другого человека; 13 — прочие обстоятельства.
Эксперт отмечает, что в большинстве случаев жертвами утопления становятся дети и подростки, реже — молодежь до 30 лет. Подавляющее большинство погибших (около 90%) — мужчины. Основными причинами трагедий остаются купание в запрещенных местах и употребление алкоголя. Главная опасность диких пляжей заключается в непредсказуемом рельефе дна: внешне спокойный водоем может скрывать ямы и резкие перепады глубины. В море дополнительную угрозу представляют погодные условия и сильные подводные течения.
Зоны повышенного риска
Особое внимание эксперт уделил пляжам поселка Бильгя (район «Дачник»), где несчастные случаи происходят ежегодно. Здесь крайне коварное дно: глубина может резко увеличиться всего через несколько шагов. Кроме того, после северных ветров здесь часто возникают отбойные течения (рипы), направленные от берега в открытое море.
«Главная причина гибели в таких ситуациях — паника, — поясняет специалист. — Попав в рип, человек пытается плыть против течения, быстро теряет силы и начинает тонуть. На самом деле, чтобы спастись, нужно просто проплыть 15–20 метров параллельно берегу, выйдя из зоны потока».
В числе других опасных локаций эксперт назвал зону «Мил Гая» (Северная ГРЭС) в поселке Шувялан, а также скалистые участки между поселками Мярдякан и Бузовна, расположенные вблизи общественных пляжей.
Опасные течения и резкие перепады глубин представляют смертельную угрозу на прибрежных территориях Азербайджана. Специалист МЧС предупреждает об опасности всех участков, прилегающих к портам и стратегическим объектам, а также о том, что даже профессиональные пловцы подвергаются риску утопления из-за воздействия температуры воды и употребленной пищи, что вызывает судороги.
«Особенно интенсивные подводные течения наблюдаются в поселках Мярдякан, Шувялан, Бильгя и Бузовна, где при ветреной погоде они усиливаются. Также изобилует скалами зона «Сары Гая» в поселке Новханы. Далее расположена крайне опасная территория — «Маяк» в Гарадагском районе, где глубина у берега значительная, а течение — сильное.
Каменистый рельеф этих мест, внушающий страх даже при стороннем взгляде, таит в себе двойную опасность: помимо риска поскользнуться о камни и получить травму головы, здесь часто возникают опасные водовороты. Резкие перепады глубины могут привести к внезапному падению человека в подводные ямы, что особенно опасно для тех, кто не умеет плавать.
Особенно интенсивное подводное течение в акватории поселков Мярдякан, Шувялан, Бильгя и Бузовна. Недавно недалеко от поселка Мярдякан утонул мужчина. Мы его тело обнаружили примерно через 5 часов в двух с половиной километрах от места происшествия. Эта местность настолько скалистая, что даже страшно зайти там в воду.
Любой здравомыслящий человек, глядя на эти скалы, понимает опасность: даже если не случится ничего серьезного, можно просто поскользнуться и удариться головой о камни. Человек может внезапно провалиться в подводную яму, и те, кто не умеет плавать, в таких ситуациях легко могут утонуть. Опасны все участки, прилегающие к портам и стратегическим объектам на морском побережье», — рассказывает специалист МЧС.
Многие люди ошибочно считают, что, если они умеют плавать, то не утонут, говорит Алили: «Это не так. К нам поступают сведения о том, что даже профессиональные пловцы сталкиваются с риском утопления. Ведь дело не только в умении держаться на воде. На организм влияет температура воды, из-за которой могут возникнуть судороги мышц. Даже пища, которую человек съел перед купанием, может сыграть свою роль».
Особую опасность представляют водоемы, не предназначенные для купания. В оросительных каналах бетонные плиты могут стать причиной серьезных травм, а стремительный поток до 20–30 метров в секунду — привести к утоплению. Искусственные озера и пруды часто представляют опасность из-за илистого дна, способного затянуть человека, а также из-за скрытых под водой предметов: веток, арматуры, камней. Купание в таких водоемах может закончиться ударом головой о дно и тяжелой травмой.
«Безопасность на воде – прежде всего. Купайтесь только на оборудованных пляжах, где ситуацию контролируют спасатели, а морское дно тщательно исследовано. Там, где установлены буйки, очерчивающие безопасную зону на глубине 1,75 метра, риск трагедии сводится к минимуму. Соблюдая границы отведенного пространства, вы гарантируете себе спокойный отдых, ведь, случись что, именно спасатели, эти ангелы-хранители водных просторов, первыми придут на помощь. Секунды решают все, когда речь заходит о спасении жизни. Казалось бы, очевидная истина, но, к сожалению, не все понимают ее значения. Часто люди бросаются на помощь, не обладая элементарными навыками спасения на воде. Инстинктивное стремление спасти может обернуться новой бедой: в отчаянии тонущий, сам того не желая, способен утянуть за собой неопытного спасателя», — предостерегает представитель МЧС.
Особую опасность представляют горные реки. Их холодные воды способны вызвать внезапные парализующие судороги. Помимо этого, у горных рек непредсказуемая глубина. Спокойное течение может внезапно смениться бурным водоворотом. Более того, если беда случится в таком месте, очень сложно вести поисково-спасательные работы. Столь опасные водоемы следует избегать, предупреждает эксперт.
Алили призвал отдыхающих на берегу моря быть ответственными, думая не только о себе, но и о своих близких: «Сегодня наша молодежь зачастую выбирает необорудованные пляжи, без должного контроля МЧС. В итоге родители оплакивают своих детей, а поиски длятся днями. Прямо сейчас мы наблюдаем аналогичную трагедию: уже более 15 дней ведутся поиски утонувшего, к сожалению, безрезультатно. Поэтому каждый должен проявлять предельную осторожность».
Эксперт подчеркнул важность учета погодных условий: при скорости ветра более 10 метров в секунду или волнении моря от 3 баллов купание категорически запрещено. Также недопустимо заходить в воду в нетрезвом состоянии и оставлять детей на пляжах без присмотра.
Алили настоятельно рекомендует воздержаться от купания в море с наступлением темноты. Группы людей, устраивающие кемпинги у моря и пытающиеся купаться ночью, часто становятся жертвами трагедий. Ночное купание опасно, а в случае инцидента нулевая видимость значительно затрудняет поисково-спасательные работы. Соблюдение этих простых правил, по убеждению эксперта, позволит избежать любых опасностей.
Главный редактор аналитической службы «Туран» Мехман Алиев, обладающий многолетним опытом руководителя спасательной группы на пляжах поселков Бузовна и Загульба и лично спасший 14 человек от гибели, в беседе с haqqin.az поделился секретами спасения тонущего человека.
По его мнению, ключевым навыком спасателя является не столько физическая подготовка или выносливость, сколько молниеносная реакция.
«В считанные секунды нужно распознать человека, попавшего в беду, — объясняет он. — По жестам, по уходящим под воду движениям, по кивкам головы нужно оценить ситуацию и реагировать мгновенно».
Алиев привел в пример случай, когда 14-летняя девочка тонула недалеко от берега: «Люди на пляже даже не успели понять, что произошло. Я стремительно бросился в воду, подплыл и вытащил ее на берег. Она уже захлебывалась, была в полусознательном состоянии. Со стороны никто и заподозрить не мог, что девочка тонет. В подобных ситуациях нет времени для раздумий — симулирует человек или действительно тонет. Необходимо как можно быстрее оказаться рядом и уже там выяснять, что происходит».
Спасение утопающего требует не просто навыков плавания, а специальных знаний и хладнокровия. Человек, охваченный паникой и страхом, представляет серьезную опасность для спасателя: его судорожные движения и попытки ухватиться за все, что попадется под руку, могут привести к тому, что он утянет под воду и своего спасителя.
«Для спасения необходимо подплывать к тонущему исключительно сзади, чтобы он не смог вас схватить, — объясняет эксперт. — Еще на подходе я всегда кричал, что делаю все возможное, чтобы успокоить человека. Попытка спасения спереди практически гарантирует, что вас утянут на дно вместе с тонущим. В критических ситуациях приходилось даже нырять вместе с ним, чтобы заставить его отпустить, а затем выводить на поверхность».
Главная задача спасающего — удержать утопающего на плаву, словно на буксире, ведя его к берегу или поддерживая до прибытия помощи. Не менее важны действия на берегу. Пострадавшего в сознании, лежащего лицом вниз, необходимо перегнуть через колено, чтобы из легких и желудка вытекла вода. При отсутствии дыхания и пульса следует немедленно начать реанимационные меры: 30 надавливаний на грудину и два искусственных вдоха «рот в рот» до приезда скорой или восстановления признаков жизни.
Особую опасность представляет переполненный желудок: при оказании помощи остатки пищи могут попасть в дыхательные пути, вызывая асфиксию. Поэтому на пляже важно избегать переедания.
Любителям водных развлечений на надувных матрасах Алиев посоветовал быть осторожнее. Ветром матрасы часто уносит от берега: «Обнаружив, что вас уносит в море, не поддавайтесь панике. Не пытайтесь самостоятельно грести к берегу, не кричите и не размахивайте руками, чтобы не потерять спасательное средство. Главное — беречь силы, держаться за матрас и дожидаться спасателей, которые обязательно вас найдут».
Он предостерег купающихся о существовании опасных подводных ям, которые нередко образуются после штормов. По его словам, внезапное проваливание под воду в таком месте может вызвать панику, хотя реальные размеры ямы редко превышают метр в ширину. Для выхода из нее следует опуститься на дно, оттолкнуться в сторону или вперед и, ныряя и подпрыгивая, преодолеть препятствие. Главное в такой ситуации — сохранять спокойствие.
Также Алиев дал совет тем, кто столкнулся с мышечной судорогой во время плавания на глубине. Вместо устаревшего метода с булавкой, рискованного из-за сложности исполнения и возможного занесения инфекции, он предлагает более действенный способ. По опыту самого Алиева, который однажды испытал судорогу обеих ног, эффективно попеременно бить ногами по поверхности воды, удерживаясь на спине. Этот прием, по его словам, быстро снимает спазм.
«Самое жуткое, — сказал он, — когда приходится прыгать в бушующие волны. В такие мгновения ты уже почти смиряешься с мыслью, что можешь не вернуться, и в голове мелькают образы близких. Это сюрреалистическое чувство — мысленно прощаться с ними, еще до рискованного погружения в стихию. Но долг спасателя — бросаться на помощь, невзирая на любую погоду, даже не зная, выживешь ли сам и сумеешь ли вытащить еще кого-то на берег».