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И МЧС готовится к «Формуле-1»

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15:43 359

В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана «Формулы-1» Qatar Airways 2026 в Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям прошел очередной тренинг для маршалов, специализирующихся на противопожарной защите и спасательных работах.

Цель тренинга, организованного совместно Главным оперативным управлением МЧС и операционной компанией «Бакинское городское кольцо», заключается в повышении знаний, навыков и практического опыта маршалов по предотвращению возможных пожаров во время гонки, ликвидации их последствий и оперативному проведению спасательных работ.

В тренинге, состоявшем из теоретической и практической частей, приняли участие 186 маршалов. 60 из них составили сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. В рамках обучения участники обменялись взаимным опытом в сфере оперативного реагирования и управления чрезвычайными ситуациями.

В теоретической части тренинга старшие маршалы провели для членов команды презентации, направленные на совершенствование их знаний и навыков в области пожарной безопасности, предупреждение подобных происшествий и организацию спасательных мероприятий.

В практической же части профессиональные пожарные и спасатели МЧС наглядно продемонстрировали правила использования специальной техники и оборудования, применяемых при обеспечении пожарной безопасности и проведения спасательных работ.

Обучение, начавшееся в июле, планируется провести в несколько этапов.

Отметим, что очередной Гран-при Азербайджана «Формулы-1» Qatar Airways пройдет в Баку 24–26 сентября 2026 года. В период проведения соревнований к обеспечению безопасности мероприятия планируется привлечь более 30 единиц специальной техники и около 400 человек личного состава Министерства по чрезвычайным ситуациям.

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