Европа боится замерзнуть… Баку готов согреть, но называет условие

В связи с ситуацией вокруг Ормузского пролива цены на природный газ на европейских биржах в последние дни растут рекордными темпами. Оптовая цена тысячи кубометров газа на континенте достигла 750 долларов. Это связано с резким увеличением спроса на сжатый природный газ в мире в результате повторного закрытия Ормузского пролива. Возобновление перевозок СПГ через пролив остается далекой перспективой, поскольку экспорт фактически прекратился после того, как около двух недель назад был атакован катарский танкер. Надежды на дипломатический прорыв угасли: Вашингтон и Тегеран преуменьшают вероятность переговоров, а президент Дональд Трамп угрожает бомбардировками мостов и электростанций в Иране.

Как пишет Bloomberg, эксперты практически исключают любую возможность использования Европой поставок из Катара в преддверии отопительного сезона. Хранилища в Европейском союзе заполнены немногим более чем на 54%, что значительно ниже пятилетнего среднего показателя в 70% и не соответствует целевому показателю блока на 1 ноября в 80%. «Никто не ожидал, что война между США и Ираном снова обострится, — сказал Алекс Сиоу, ведущий аналитик по газу в Азии в Independent Commodity Intelligence Services. — Времени остается все меньше. ЕС придется нарастить закупки сейчас, если он хочет достичь цели». Глобальная борьба за сжиженный природный газ грозит сорвать европейскую стратегию отсрочки зимних закупок до открытия Ормузского пролива. Правительства и энергетические компании завершили прошлую зиму, полагая, что могут позволить себе отложить восстановление запасов, даже несмотря на то, что они достигли самых низких уровней с 2022 года. Скачок цен на газ после начала войны с Ираном в конце февраля затруднил обоснование закупок, в то время как трейдеры рассчитывали, что дипломатия в конечном итоге возобладает и потоки через пролив — канал для пятой части поставок СПГ — возобновятся.

Спустя почти пять месяцев эта ставка выглядит рискованной. Боевые действия на Ближнем Востоке возобновились, цены на газ близки к самым высоким с начала конфликта, а Европа значительно отстает от обычных темпов накопления запасов. Азиатские покупатели от Китая до Пакистана активно скупают доступные партии СПГ, чтобы компенсировать потери поставок из Катара, фактически перенаправляя грузы из Европы. Мало кто сомневается, что Европа обеспечит себя достаточным количеством топлива на зиму. Больший риск связан с ценой и с тем, смогут ли домохозяйства и промышленность смириться с очередным скачком цен на отопление и электроэнергию всего через несколько лет после последнего энергетического кризиса в регионе. «Мы словно лягушка в кипящей воде», — сказала Анн-Софи Корбо, исследовательница из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета и бывший руководитель отдела анализа газа в BP Plc. — Вопрос в том, прыгнет ли лягушка, потому что сейчас цены на газ растут — и растут очень быстро». По оценкам энергетической консалтинговой компании Baringa Partners, если Ормузский пролив останется закрытым до сентября, резкий рост цен на газ и электроэнергию может привести к экономическому спаду в Великобритании и ЕС к концу года. Аналитики прогнозируют, что цена на газ на европейском рынке продолжит расти и превысит 1000 долларов. Как известно, Европейский союз готовится полностью прекратить импорт сжатого природного газа из России с 2027 года. Но эти планы были разработаны еще до войны с Ираном, и Европа готовилась увеличить закупки СПГ в Катаре, США и других странах.

Европейцы давно работают над поиском альтернативы, и Азербайджан в настоящее время является одним из наиболее надежных источников, особенно на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Начиная со следующего года еще одна европейская страна — Словакия — готовится импортировать из Азербайджана 1,2 миллиарда кубометров газа в год. Как пишет кипрское финансовое издание Nomisma, министр экономики Словакии Дениса Шакова пояснила, что Азербайджан предлагает нескольким странам-членам ЕС контракты на поставку газа сроком на 5 и 10 лет. Эти поставки призваны заменить газ из России, импорт которого, согласно правилам ЕС, в будущем будет прекращен. Как пишет издание, Баку уже является крупным поставщиком газа во многие европейские страны и ожидает заключения еще большего количества сделок в будущем. В настоящее время Азербайджан имеет контракты на поставку газа с 16 странами, в том числе с 13 странами Европы. «Мы продолжаем переговоры с рядом членов Европейского союза как о начале, так и о расширении поставок газа», — заявил недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев. Следует отметить, что превращение Азербайджана в надежный источник поставок газа для Европейского союза также было подчеркнуто во время недавней встречи президента Ильхама Алиева с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.