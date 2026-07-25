«Люди революции» в Лондоне

КСИР Ирана использует маршруты нелегальной миграции через Ла-Манш для переброски агентов в Великобританию, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, неназванные иранские чиновники утверждают, что в Лондоне уже находятся «люди революции», ожидающие дальнейших распоряжений.

Контрабандисты, работающие на этих маршрутах, заявили, что Иран контролирует часть каналов переправки, а некоторые мигранты получают возможность попасть в Европу по сниженной цене, после чего оказываются обязаны Тегерану.

Газета также приводит слова главы британской службы безопасности MI5, который сообщил, что за последний год спецслужба выявила более 20 потенциально смертельно опасных заговоров, связанных с Ираном.