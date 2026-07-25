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Азербайджанские футзалисты заняли второе место на Европейской Универсиаде

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16:39 376

На Европейских университетских играх, прошедших в итальянском городе Салерно и организованных Европейской ассоциацией студенческого спорта (EUSA), Азербайджан был представлен в соревнованиях по настольному теннису и футзалу.

В соревнованиях по футзалу нашу страну представляла команда Азербайджанской академии спорта, ставшая победителем Студенческой лиги Азербайджана сезона 2025/2026 годов.

В ходе соревнований команда, одержав победу над коллективами Испании, Норвегии и Португалии, вышла в финальный этап и завершила турнир на втором месте. По итогам соревнований член нашей команды Адалят Алекберов вошел в символическую пятерку лучших игроков турнира.

Отметим, что команда Азербайджанской спортивной академии на соревнованиях, организованных Европейской ассоциацией студенческого спорта (EUSA), в прошлом году удостоилась звания чемпиона Европы, а в этом году второй раз подряд вышла в финал и завершила турнир на втором месте.

Участие команды в Европейских университетских играх было обеспечено при организации общественного объединения «Азербайджанская студенческая футбольная федерация», при поддержке Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, Профсоюза работников науки и образования, Ассоциации спортивных организаций профсоюзов Азербайджана и Азербайджанской академии спорта.

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