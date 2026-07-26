Они строили нам эшафот. И взошли на него сами...

Я пишу это в горах. Здесь нет ни трибун, ни микрофонов — только птицы, которым безразличны имена, и хребет, который старше любого документа, когда-либо составленного против нашей страны. В горах хорошо думается о времени, потому что здесь оно единственное, что видно глазом: слой на слое, порода на породе, и каждый пласт был когда-то чьим-то сегодня и чьим-то последним словом.

Я насчитал их десятки. Сенаторы, прокуроры, комиссары, докладчики, председатели подкомитетов, эксперты с мандатами и без мандатов. Они восходили на амвоны международных организаций и выносили Азербайджану приговор — уверенно, с придыханием, с той особой дрожью в голосе, которая полагается людям, говорящим от имени человечества. Мы отвечали им фактами. А потом за них взялось время. Оно и оказалось самым справедливым прокурором. Оно не принимает ходатайств и не берет наличными. Ремесло это древнее, и первым поставил его на поток англичанин Титус Оутс. В 1678 году безвестный проповедник объявил Лондону, что раскрыл вселенский заговор папистов против короны. Доказательств не было ни единого — были воспаленное красноречие и абсолютная уверенность в собственной правоте, то есть ровно тот набор, который во все века заменяет улики. Парламент и судьи поверили. 15 невинных взошли на эшафот по одному его слову. Через 7 лет Оутса судили за лжесвидетельство, выставили у позорного столба и дважды с перерывом в сутки прогнали кнутом через весь Лондон — от Олдгейта до Ньюгейта и от Ньюгейта до Тайберна. Он выжил. Более того, пережил и позор: новая власть выпустила его на волю и назначила пенсию. Ремесло кормит даже разоблаченных. Но имя его с тех пор означает в английском языке не человека, а профессию. Морис Дрюон рассказывал историю другого мастера того же цеха — Ангеррана де Мариньи, коадъютора Филиппа Красивого, хранителя королевской казны, фактического правителя королевства при живом короле. Мариньи велел перестроить монфоконскую виселицу, дабы вешать на ней воров покрупнее. Весной 1315 года на ней повесили его самого, и тело оставили висеть долго, чтобы Париж успел рассмотреть. Точнее этого образа не выдумал бы ни один сочинитель: обвинитель, для которого эшафот оказался авторским проектом. В январе прошлого года на такой эшафот — уже нью-йоркский, обшитый дубом, с государственным флагом за спиной судьи — взошел председатель комитета по международным делам Сената США Роберт Менендес. Тот самый Менендес, что годами держал 907-ю поправку жезлом над головой Баку. В сентябре 2023-го он потребовал с сенатской трибуны персональных санкций против руководства Азербайджана, призвал «перекрыть доступ к богатствам и нефтяным деньгам». Он рукоплескал «Акту о защите армян», лишавшему президента США права приостанавливать ту самую 907-ю. А слово «геноцид» выговаривал смакуя, чуть растягивая, — голосом прозектора, который еще не снял перчаток и уже торопится огласить протокол вскрытия.

Спрятанные богатства нашли. У него. Золотые слитки. 480 тысяч долларов наличными — в конвертах, в шкафу, в карманах пиджаков, и на конвертах отпечатки пальцев застройщика из Нью-Джерси. Мерседес-кабриолет. Взятки египетских военных и катарского инвестфонда — за услуги, оказанные с высоты того самого кресла, где решается американская внешняя политика. 16 июля 2024 года присяжные Южного округа Нью-Йорка признали его виновным по всем шестнадцати пунктам. 29 января 2025-го судья Сидни Стайн отмерил ему 11 лет и без малого миллион долларов конфискации — сумму, отсчитанную до последних десяти центов. «Вы стояли на вершине нашей политической системы», — сказал ему судья. 17 июня Менендес вошел в ворота федеральной тюрьмы в Миннерсвилле, штат Пенсильвания, первым сенатором в истории Соединенных Штатов, осужденным за работу агентом иностранного государства. Египта. Он требовал искать чужие сейфы. Нашли его собственный пиджак. Вот и все, что осталось от менендесовщины — от ремесла, сдающего нравственное негодование в аренду и выставляющего счет по прейскуранту. Негодование было настоящим по звуку и поддельным по природе. Оно исходило из того самого пиджака, в карманах которого потом нашли конверты. Второй в моем списке — прокурор. Не сенатор с избирателями и партийной кассой, а само лицо международного правосудия. 7 августа 2023 года Луис Морено Окампо, первый прокурор Международного уголовного суда, выдал заключение о «геноциде армян в 2023 году». «Голод» он назвал невидимым оружием «геноцида» и предсказал, что без немедленных радикальных перемен «эта группа армян будет уничтожена за считаные недели». Бумагу повез в Конгресс, объявил Америке, что она рискует стать соучастницей, и слово пошло гулять по резолюциям, как искра по сухой траве. Прошло почти три года. Уничтожения не случилось — ни через несколько недель, ни через несколько лет. Пророчество осталось на бумаге, а бумага легла в архив, куда складывают несбывшиеся апокалипсисы. Пророчество, у которого истек срок годности, называется клеветой. О самом Окампо мир тем временем узнал иное. Что, занимая кресло прокурора суда, чей статут требует от него высоких моральных качеств, он держал компании в Панаме и на Британских Виргинских островах, а его жена — на Белизе. Что одна из этих контор называлась Transparent Markets, «прозрачные рынки». Что, сойдя с прокурорского кресла, он взял в клиенты ливийского нефтяного магната — контракт на 3 миллиона долларов плюс 5 тысяч в день — и, хотя договор разорвали через три месяца, успел получить 750 тысяч. Цифру назвал он сам. И еще одно. В марте 2005 года в южноафриканской гостинице случилась история, которую его собственный пресс-секретарь изложил во внутренней жалобе как принуждение к близости южноафриканской журналистки. А дальше прокурор собственноручно уволил сотрудника, подавшего на него жалобу. Летом 2008-го трибунал Международной организации труда увольнение отменил, постановив, что никто не вправе решать дело, в котором у него личный интерес, и назначил уволенному двухлетнее жалованье, 25 тысяч евро морального вреда и судебные издержки.

Третьими идут те, кто сделал права человека отраслью с оборотом. Подкомитет по правам человека Европарламента — тот самый, что из года в год штампует резолюции с требованием санкций против Азербайджана, — возглавлял до 2019 года итальянец Пьер Антонио Панцери. Уйдя из парламента, он основал в Брюсселе организацию с названием, которого не придумал бы и сатирик: «Борьба с безнаказанностью». В реестре прозрачности Евросоюза она, разумеется, не значилась. В декабре 2022-го бельгийская полиция взяла его по делу, названному «Катаргейт», и нашла у него дома 600 тысяч евро наличными. Уже в январе он подписал с прокуратурой сделку: признал, что раздавал взятки, и купил себе сокращение срока показаниями на остальных. Его преемница на посту председателя подкомитета Мария Арена покинула кресло, не сумев объяснить незадекларированные поездки за катарский счет. Вице-председателя Европарламента Еву Кайли задержали в те же дни: 150 тысяч евро изъяли в ее квартире, а ее отца взяли в брюссельском отеле с чемоданом, где лежало еще более 600 тысяч. Борцы с безнаказанностью попались на наличных. Учителя прозрачности не сумели задекларировать собственные билеты. И это они год за годом объясняли Баку, как выглядит совесть. Оутс кончил у позорного столба, Мариньи — на собственной виселице. Ремесло не меняется, меняются фамилии и валюта. Четвертыми уходили институты. Минская группа ОБСЕ мариновала карабахский вопрос 33 года — ровно столько, сколько просидел на печи Илья Муромец. Разница в том, что Муромец в конце концов встал и пошел служить, а Минская группа так и сидела сиднем, пока ее не подняли и не вынесли. Она съела сотни командировок, десятки коммюнике, три столицы сопредседателей — и ни одного решения, которое стоило бы бумаги. Каждый раз, когда требовалось назвать оккупацию оккупацией, сопредседатели умывали руки — тем самым движением, которому научил мир пятый прокуратор Иудеи. 1 сентября 2025 года министерский совет ОБСЕ закрыл минский процесс — единогласно, по совместному обращению Баку и Еревана, тех самых сторон, которых группа полжизни рассаживала за столом. К 1 декабря секретариат завершил ликвидацию. А все прежние решения ОБСЕ по конфликту объявили утратившими силу и недействительными. Ушли и те, кто именовал себя «президентами». 5 февраля нынешнего года Бакинский военный суд огласил приговоры руководителям ликвидированного сепаратистского образования: Араику Арутюняну, Давиду Бабаяну, Давиду Ишханяну, Левону Мнацаканяну, Давиду Манукяну — пожизненно; Аркадию Гукасяну и Бако Саакяну — по 20 лет. 17 февраля 20 лет получил Рубен Варданян, приехавший в Ханкенди из московских миллиардов делать карьеру на чужой беде.