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Токаев: В отличие от Азербайджана и Армении, война России и Украины...

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17:16 2366

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал российского коллегу Владимира Путина заморозить российско-украинский конфликт и вернуться к переговорам в Стамбуле.

Об этом Токаев сказал на встрече с Путиным в субботу в Омске.

«В отличие от армяно-азербайджанского, суть конфликта РФ и Украины не совсем понятна для многих, в том числе для Астаны. Может, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.

В войне гибнут представители братских народов России и Украины. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, на руку и в радость противникам и России, и украинского государства.

Что касается позиции Казахстана в отношении России, не сомневайтесь: мы всегда считали и считаем Россию великим государством, как я уже сказал. Об этом я везде говорю, на всех международных форумах, между прочим.

И мы привержены стратегическому сотрудничеству с Россией, союзническим отношениям, как бы трудно это ни было. И нынешний форум является тому подтверждением.

Россия — это великая страна, русский народ — великий народ. Без посредников он сам справится со всеми вопросами, которые стоят в повестке дня», — сказал Токаев на встрече.

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