Тегеран предупредил — Радев подписал. И разозлил Иран…

На этой неделе Болгария присоединилась к небольшой группе европейских стран, поддержавших войну президента Дональда Трампа против Ирана, ответив согласием на просьбу США о временном размещении на своей территории американских самолетов-заправщиков и их технического персонала. Теперь болгарская общественность обеспокоена тем, что из-за этой поддержки страна может стать мишенью для иранских ракетных и беспилотных ударов. Однако эксперты считают, что возможности Ирана по нанесению ударов по Болгарии ограничены. Более того, если Болгария подвергнется нападению из-за поддержки США, то НАТО ее защитит.

Как сообщалось ранее, 20 июля премьер-министр Болгарии Румен Радев объявил, что его правительство обратится в парламент с просьбой одобрить запрос Вашингтона о размещении самолетов-заправщиков на военной базе Безмер для поддержки военных операций США на Ближнем Востоке. Государственное информационное агентство БТА сообщило, что США направили болгарскому правительству дипломатическую ноту, в которой запросили у Софии разрешение на размещение до восьми самолетов-заправщиков Boeing KC-135 и до 250 американских военнослужащих с соответствующим снаряжением на авиабазе Безмер на востоке Болгарии в период с 24 июля по 1 октября. Запрос основан на Соглашении о сотрудничестве в области обороны от 2006 года между Соединенными Штатами и Болгарией, в соответствии с которым авиабаза является одним из согласованных объектов совместного пользования. 21 июля представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи призвал Болгарию не участвовать в американских атаках на Иран, назвав это «неприемлемым». «Болгарский парламент не должен превращать свою страну в сообщника агрессоров и преступников, разрешая Соединенным Штатам использовать свою территорию и суверенные объекты», — заявил Багаи агентству IRNA. Иранский дипломат предупредил, что «любая сторона, участвующая в военной агрессии против Ирана, будет привлечена к ответственности за последствия». Однако болгарское правительство проигнорировало это предупреждение, и в тот же день парламентский комитет по обороне проголосовал за проект резолюции, разрешающий размещение американских самолетов-заправщиков на авиабазе Безмер. Затем проект резолюции был вынесен на всеобщее голосование в парламенте и принят подавляющим большинством голосов.

Как заявил министр обороны Димитар Стоянов на слушаниях комитета, военная разведка страны считает, что расширенное присутствие американских военных не будет представлять прямой угрозы безопасности Болгарии. Министр подчеркнул, что на базе не будет размещено никакого наступательного вооружения и что Болгария получила от Вашингтона заверения в минимизации рисков для национальной безопасности страны. «Мы запросили и получили от нашего стратегического партнера гарантии, направленные на минимизацию рисков для нашей национальной безопасности», — заявил Стоянов законодателям. Он добавил, что временное размещение войск «не делает Болгарию участницей военных действий». Правительство Болгарии под руководством Радева стремится укрепить связи как с Соединенными Штатами, так и с НАТО, одновременно налаживая более тесные отношения с администрацией Трампа. Разрешение Болгарии американским самолетам использовать свои авиабазы отражает углубляющийся геополитический раскол в Европе по поводу политики Трампа в отношении Ирана. В то время как ведущие западноевропейские державы, включая Францию, Германию и Италию, выразили нежелание принимать непосредственное участие в поддержке военных операций США, ряд восточноевропейских стран занял совершенно иную позицию. Такие страны, как Польша, а теперь и Болгария, активно сближаются с Вашингтоном в вопросах безопасности, рассматривая Соединенные Штаты как важнейшего гаранта региональной стабильности перед лицом угроз со стороны России, Ирана и других противников. Как отмечает американский телеканал Newsmax, для администрации Трампа поддержка Болгарии представляет собой важную дипломатическую победу, демонстрирующую, что, несмотря на разногласия внутри Европейского союза, ключевые союзники вдоль восточного фланга НАТО остаются готовыми поддерживать военные операции США даже в условиях прямого запугивания со стороны Тегерана. Тем временем в социальных сетях ведутся дискуссии о возможных ответных ударах Ирана по Болгарии после того, как правительство страны разрешило размещение в стране американских самолетов-заправщиков и ограниченного военного контингента. Так, Руслан Трад, болгарский военный аналитик и соучредитель онлайн-журнала De Re Militari, специализирующегося на исследованиях в области безопасности и конфликтов, прокомментировал эту тему на своей странице в Facebook. Трад считает, что идея о том, что иранские военные могут нанести ракетный удар по государству-члену НАТО, как минимум экзотична. «Но поскольку в некоторых популярных онлайн-комментариях обсуждается такая возможность, стоит уточнить, так как это весьма спекулятивная и порой неточная информация. С технической и логистической точки зрения Иран способен наносить удары по целям на территории Болгарии, поскольку его пусковые площадки в северо-западной части страны позволяют его баллистическим ракетам и беспилотникам поражать цели в Юго-Восточной Европе», — написал болгарский аналитик. Руслан Трад отметил, что расстояние по прямой между северо-западом Ирана и Болгарией составляет приблизительно 1700–2000 километров. Иран располагает баллистическими ракетами средней дальности и более новыми вариантами средней дальности, такими как «Шахаб-3», «Седжил», «Хоррамшахр», СИЛ и КБАР, с подтвержденной дальностью действия от 2000 до 3000 километров. Это означает, что территория Болгарии находится на внешней границе зоны прямого удара Ирана. Аналитик отмечает: чтобы беспилотник или крылатая ракета пролетели расстояние от Ирана до Болгарии, им пришлось бы пересечь воздушное пространство Турции или совершить обходной маневр над Черным морем. Турция является членом НАТО и обладает надежной системой противовоздушной обороны, что делает несанкционированные полеты крылатых ракет или беспилотников крайне ограниченными и, вероятно, спровоцирует прямой ответ НАТО.