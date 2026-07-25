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В Газахе впервые организовано мероприятие по гребле

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17:25 263

24 июля в Газахе, выбранном спортивной столицей Азербайджана на 2026 год, совместными усилиями Министерства молодежи и спорта и Федерации водного спорта Азербайджана состоялось мероприятие по гребле.

В мероприятии, организованном на водоеме в Парке Гейдара Алиева, наряду со спортсменами и тренерским составом Федерации водного спорта Азербайджана приняло участие и местное население. Глава Исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашов поприветствовал участников и выразил благодарность организаторам.

Затем состоялись показательные выступления на байдарках и каноэ. Далее профессиональные тренеры провели для местных жителей, проявляющих интерес к водным видам спорта, мастер-класс по управлению любительской байдаркой. Им была предоставлена возможность попробовать себя в гребном спорте. Мероприятие было с интересом встречено местной общественностью.

Отметим, что федерация планирует регулярно проводить подобные мероприятия в различных регионах для расширения географии водных видов спорта в нашей стране и повышения их популярности среди широких масс.

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