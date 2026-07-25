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ООН рассказала, чьи Голанские высоты

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Генсек ООН Антониу Гутерриш — первый руководитель организации, посетивший Сирию после визита его предшественника Пан Ги Муна в 2009 году, за два года до начала гражданской войны.

Во время первого с 2009 года визита генсека ООН в Сирию Антониу Гутерриш призвал международное сообщество оказать поддержку населению страны в период перехода после свержения многолетнего лидера Башара Асада.

«Я только что прибыл в Дамаск с визитом солидарности. Мой посыл ясен: ООН находится на стороне Сирии в этот поворотный момент, и я призываю международное сообщество не жалеть усилий для поддержки народа Сирии», — написал Гутерриш в соцсети X.

Вскоре после прибытия генсек ООН провел переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмадом аш-Шараа, а затем совершил прогулку по старому кварталу Дамаска и знаменитой Омейядской мечети.

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