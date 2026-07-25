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Венесуэла уходит

17:58 480

Венесуэла выходит из Международного уголовного суда. Уведомление уже направлено генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, сообщил глава МИД республики Феликс Пласенсиа.

«Венесуэла считает, что действия Суда демонстрируют явную географическую предвзятость, которая проявляется в непропорциональной концентрации его работы на странах Африки и Латинской Америки в ущерб Глобальному Югу... Система международного правосудия вместо справедливого применения используется как инструмент для углубления неравенства между народами и игнорирования их права на самоопределение и суверенитет», — написал Пласенсиа в соцсети X.

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