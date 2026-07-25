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В России продлили запрет на экспорт бензина

18:13 117

Правительство РФ приняло решение о продлении действия моратория на экспорт автомобильного бензина до конца текущего года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, уточнив, что ограничения коснутся как производителей, так и непроизводителей топлива.

«По запрету экспорта бензина также мы приняли решение на штабе продлить его и для производителей, и непроизводителей. То есть он будет продлен до конца года», — сказал Новак.

При этом вице-премьер допустил возможность скорой отмены ограничений на вывоз дизельного топлива, которые действуют с 8 июля. По его словам, эмбарго на экспорт дизеля будет снято «по мере восстановления рынка». Данный шаг направлен на предотвращение затоваривания мощностей нефтеперерабатывающих заводов и сохранения текущих объемов переработки сырья. 

Дополнительно в правительстве РФ рассматривают временное снижение обязательных нормативов продаж топлива через биржевые площадки до уровня 2%.

Новак подчеркнул, что данная инициатива обсуждается в рамках оперативного штаба и будет закреплена нормативными актами в ближайшее время. Снижение норматива необходимо для зачета объемов, поставляемых по прямым договорам, в общие показатели биржевых обязательств в период существующего дефицита.

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