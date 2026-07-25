Землетрясение в Грузии ощутили в Армении

В Грузии произошло землетрясение.
Подземные толчки были зафиксированы в 7 км к северо-западу от города Дманиси.
Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4,0.
Подземные толчки ощущались и в некоторых районах Армении.
В Грузии произошло землетрясение.
Подземные толчки были зафиксированы в 7 км к северо-западу от города Дманиси.
Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4,0.
Подземные толчки ощущались и в некоторых районах Армении.
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