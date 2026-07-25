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ВСУ разбомбили российские объекты на Каспии
Новость дня
ВСУ разбомбили российские объекты на Каспии

Землетрясение в Грузии ощутили в Армении

18:33 688

В Грузии произошло землетрясение.

Подземные толчки были зафиксированы в 7 км к северо-западу от города Дманиси.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4,0.

Подземные толчки ощущались и в некоторых районах Армении.

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