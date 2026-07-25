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Операция ЦАХАЛа на Западном берегу: десятки задержанных

ФОТО
18:47 360

Израильские силовики задержали в ночь на 25 июля 70 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности палестинцев в ходе рейдов в различных районах Западного берега реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В течение ночи и утром ЦАХАЛ, пограничная полиция и Служба безопасности Израиля провели масштабные контртеррористические рейды в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан – ред.), задержав более 70 разыскиваемых подозреваемых. Все подозреваемые были переданы службам безопасности для дальнейшего разбирательства», — говорится в заявлении.

 В пресс-службе добавили, что силовики в ходе рейдов допросили порядка 200 подозреваемых и провели обыски в 300 локациях. Военные отметили, что некоторые задержанные подозреваются в связях с радикальным движением ХАМАС.

24 июля возле израильского форпоста Хават-Гилад недалеко от Наблуса на Западном берегу произошла стычка между еврейскими поселенцами и палестинцами из соседней деревни Тель, закончившаяся стрельбой. В ходе инцидента были убиты двое израильтян. Армейская пресс-служба сообщила, что оба погибших были военнослужащими Армии обороны Израиля. ЦАХАЛ в тот же день начал масштабную контртеррористическую операцию в крупном палестинском городе Наблус на Западном берегу реки Иордан и его окрестностях. Операция начата «с целью обнаружения и задержания лиц, причастных к инциденту» у форпоста Хават-Гилад.

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