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Армия Йемена ударила по хуситам

18:53 533

Армия международно признанного правительства Йемена нанесла удары по военным позициям шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов) на севере Йемена, заявил РИА Новости в субботу военный источник.

«Авиаудары были нанесены по военным позициям и подкреплениям группировки «Ансар Аллах» в районах Аль-Джуба, Ас-Сафра и Маджзар в провинциях Саада и Мариб на севере Йемена», — сказал источник в йеменских военных кругах.

В свою очередь йеменский государственный проправительственный телеканал передал, что авиаударам подверглись позиции хуситов в ряде районов в провинциях Мариб и Эль-Джауф на севере Йемена. Это произошло на фоне заявления хуситов об ударе по нефтеперерабатывающим заводам в Саудовской Аравии после атак саудовских ВВС на провинцию Ходейда в ночь на субботу.

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