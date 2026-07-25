Россия атакует Украину: удары по Одесской области, есть пострадавший

Российские войска атаковали Одесскую область, повредив жилой сектор и гражданскую инфраструктуру, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«В результате атаки в Одесском районе поврежден частный жилой дом и около десяти близлежащих. По предварительной информации, пострадал 65-летний мужчина. Медики оказывают всю необходимую помощь. Также повреждены объекты инфраструктуры», — написал он.
На месте происшествия работают оперативные службы, информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется.