Россия атакует Украину: удары по Одесской области, есть пострадавший

«В результате атаки в Одесском районе поврежден частный жилой дом и около десяти близлежащих. По предварительной информации, пострадал 65-летний мужчина. Медики оказывают всю необходимую помощь. Также повреждены объекты инфраструктуры», — написал он.

На месте происшествия работают оперативные службы, информация о пострадавших и последствиях атаки уточняется.