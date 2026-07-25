Украина и США обсуждают ускорение поставок ракет для Patriot

Украина обсуждает с США ускорение поставок ракет для комплексов Patriot и запуск совместного производства средств ПВО. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, пишут украинские СМИ.

Корецкий вместе с временным исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой провел встречу с вице-президентом оборонной компании Raytheon по сухопутной и противовоздушной обороне, а также с исполнительным директором Raytheon Украина.

Основной темой обсуждений стало усиление украинского неба в преддверии осенне-зимнего периода и расширение возможностей отечественного оборонно-промышленного комплекса.

«Говорили о том, как быстро увеличить поставки ракет для системы Patriot перед зимой, расширить их производство и сделать украинский ОПК еще сильнее. Наша цель — не только обеспечить потребности Украины, но и интегрировать украинские оборонные способности в глобальную систему безопасности», — отметил глава правительства.

Также во время встречи стороны сосредоточились на вопросе локализации производства вооружений на территории Украины.

«Особое внимание было уделено совместному производству средств ПВО. Это направление президенты Украины и США обсудили во время встречи в Анкаре. Американская сторона предложила практические шаги. Правительство Украины сделает все, чтобы эта работа началась как можно быстрее», — подчеркнул Корецкий.

Напомним, Украина активно ищет решения для расширения собственного оборонного потенциала и наращивания средств противовоздушной обороны.

В частности, Украина рассчитывает на поддержку Японии в налаживании производства систем Patriot по американской лицензии.