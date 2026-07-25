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ВСУ разбомбили российские объекты на Каспии
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ВСУ разбомбили российские объекты на Каспии

Битва за уран: США могут пойти на крайние меры

19:34 766

Американские спецслужбы считают, что новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи гораздо более заинтересован в создании ядерного оружия, чем его отец, сообщает газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц, знакомых с оценками.

По их словам, отец аятоллы Хаменеи, который был убит в начале войны в результате израильской атаки при содействии американской разведки, никогда публично не призывал Иран к созданию ядерного оружия, однако спецслужбы США считают, что у Моджтабы Хаменеи и более консервативного правительства, пришедшего к власти, есть амбиции по его разработке.

По данным разведки, Иран переместил по крайней мере часть центрифуг для обогащения урана со своих ядерных объектов, подвергшихся американским бомбардировкам в июне прошлого года, в новый хорошо укрепленный подземный комплекс в горе Пикакс в центральной части страны и разместил в окрестностях сухопутные войска, чтобы предотвратить любой американский наземный рейд.

Официальные лица США полагают, что это свидетельствует о том, что Иран заинтересован в сохранении своего оборудования для обогащения урана. Они отмечают, что, по данным американских спецслужб, основные компоненты бомбы, в первую очередь запасы высокообогащенного урана в Иране, остаются нетронутыми и доступными для Тегерана.

Между тем газета New York Post сообщила в субботу, что Соединенные Штаты рассматривают возможность проведения крупномасштабной операции специального назначения по захвату обогащенного урана на укрепленных иранских ядерных объектах.

В докладе, ссылаясь на экспертов и источник, знакомый с военным планированием, говорится, что для обеспечения безопасности объектов, обезвреживания мин-ловушек и защиты транспортных путей могут потребоваться тысячи военнослужащих.

Меньшая по численности группа специального назначения извлекла бы материалы в ходе операции, которую один эксперт назвал потенциально «самой сложной в военной истории».

В число возможных целей входят Исфахан, Фордо и подземный комплекс Пикакс-Маунтин недалеко от Натанза. В статье говорится, что Иран укрепил некоторые объекты и заложил взрывчатку в ожидании возможного рейда.

Эксперты предупредили, что миссия будет крайне опасной и может превратиться в операцию по уничтожению подземных сооружений.

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