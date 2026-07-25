Саудовская ПВО перехватила ракеты хуситов

Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили две баллистические ракеты, выпущенные из Йемена по нефтеперерабатывающим заводам в Янбу на побережье Красного моря. Об этом пишет Reuters со ссылкой на греческие источники в сфере безопасности.

Гражданская оборона Саудовской Аравии объявила несколько предупреждений для Янбу, а впоследствии сообщила, что опасность миновала. Предупреждение также действовало в портовом городе Джизан вблизи границы с Йеменом.

Официальных сообщений о повреждениях нефтеперерабатывающих заводов или другой инфраструктуры не поступало.

По словам источников Reuters, системой противовоздушной обороны управляли греческие военные. С 2021 года Греция размещает в Саудовской Аравии батарею американских комплексов Patriot для защиты энергетической инфраструктуры королевства.

Позже в тот же день греческий Patriot также сбил в районе Янбу беспилотник, запущенный из Йемена.

Атака произошла на следующий день после новых авиаударов американских сил по Ирану.