Напутствие азербайджанским борцам перед чемпионатом мира в Баку

Сегодня на Национальной гимнастической арене состоялась встреча с борцами юношеской сборной Азербайджана по вольной борьбе, которым уже совсем скоро выступать на чемпионате мира U-17 в Баку.

Во встрече принял участие заслуженный тренер Азербайджана, член Этического и Дисциплинарного комитета Федерации борьбы, вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов. Вместе со старшим тренером юношеской сборной Гаджи Алиевым и всем тренерским штабом он напутствовал юных борцов.

«Верю, что вы добьетесь успеха и порадуете всех поклонников азербайджанской борьбы, — говорит Фирдовси Умудов. — Федерация борьбы создала для вас все условия, с вами работают прекрасные специалисты. Тренировочный процесс был построен на очень высоком уровне. Осталось проявить характер, продемонстрировать свое мастерство и успешно выступить на домашнем чемпионате мира».