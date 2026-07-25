Напутствие азербайджанским борцам перед чемпионатом мира в Баку

Сегодня на Национальной гимнастической арене состоялась встреча с борцами юношеской сборной Азербайджана по вольной борьбе, которым уже совсем скоро выступать на чемпионате мира U-17 в Баку.
Во встрече принял участие заслуженный тренер Азербайджана, член Этического и Дисциплинарного комитета Федерации борьбы, вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов. Вместе со старшим тренером юношеской сборной Гаджи Алиевым и всем тренерским штабом он напутствовал юных борцов.
«Верю, что вы добьетесь успеха и порадуете всех поклонников азербайджанской борьбы, — говорит Фирдовси Умудов. — Федерация борьбы создала для вас все условия, с вами работают прекрасные специалисты. Тренировочный процесс был построен на очень высоком уровне. Осталось проявить характер, продемонстрировать свое мастерство и успешно выступить на домашнем чемпионате мира».
July 25, 2026
Чемпионат мира стартует 27 июля. Соревнования по вольной борьбе начнутся 31 июля.
В состав сборной Азербайджана по вольной борьбе вошли:
Тунар Гасанов (45 кг), Гусейн Рзазаде (48 кг), Ибрагим Гасанов (51 кг), Аббас Шафиев (55 кг), Эльджан Гасанов (60 кг), Рашид Назаров (65 кг), Тунар Гулиев (71 кг), Нихад Сулейманлы (80 кг), Эльгюн Керимли (92 кг), Хаким Тагиев (110 кг).