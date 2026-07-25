Американская певица осуждает Белый дом

Американская певица Кэти Перри осудила использование своей песни в видео Белого дома с кадрами военных ударов.

По словам артистки, она не давала разрешения на использование трека, с ней никто не связывался, и она категорически не поддерживает подобное применение своей музыки.

Перри подчеркнула, что написала песню Firework «как гимн надежды, исцеления и внутренней силы для людей, переживающих тяжелые жизненные моменты». Она назвала использование песни в контексте разрушений и насилия «полным нарушением всего, что символизирует эта композиция».

«Моя музыка создана для того, чтобы объединять людей, а не прославлять войну», — написала певица в Х.