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Американская певица осуждает Белый дом

ФОТО; видео
20:51 862

Американская певица Кэти Перри осудила использование своей песни в видео Белого дома с кадрами военных ударов.

По словам артистки, она не давала разрешения на использование трека, с ней никто не связывался, и она категорически не поддерживает подобное применение своей музыки.

Перри подчеркнула, что написала песню Firework «как гимн надежды, исцеления и внутренней силы для людей, переживающих тяжелые жизненные моменты». Она назвала использование песни в контексте разрушений и насилия «полным нарушением всего, что символизирует эта композиция».

«Моя музыка создана для того, чтобы объединять людей, а не прославлять войну», — написала певица в Х.

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